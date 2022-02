Cote d'Ivoire: États-généraux de l'Éducation nationale - Les commissions thématiques harmonisent leurs travaux

Mettre en cohérence les travaux des sept commissions thématiques des États-généraux de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Egena) et proposer des outils pour leur consolidation, capitaliser les travaux d'analyse thématique de l'équipe nationale du Rapport d'état sur le système éducatif national (Resen) et valider un canevas de rapport de synthèse détaillé des travaux des commissions techniques. Tels sont, entre autres, les objectifs de l'atelier qu'organise, depuis hier, à l'hôtel Belle Côte à Cocody, le commissariat général des États-généraux de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Egena).

La rencontre, qui s'achève ce mardi, a été marquée, le premier jour, par un exposé de cadrage et des présentations des travaux des commissions, assorties d'échanges.

Prennent part à l'atelier, les présidents et vice-présidents des commissions thématiques, les membres de la Task-force des Egena, les membres du groupe Partenaires de l'éducation et les membres de l'équipe nationale Resen.

Le commissaire général des Egena, Jonh Francis Biney, a engagé les participants à l'efficacité." Les travaux que nous allons faire ici sont une continuité de ce que nous avons entamé depuis quelques mois (...). Il s'agit pour nous d'écouter les commissions thématiques et de mettre en cohérence les résultats de leurs réflexions. Évidemment, il peut y avoir des éclairages et des apports qui permettront d'enrichir les propositions et les recommandations ", a-t-il indiqué.

Les Egena ont été lancés officiellement le 19 juillet 2021 à Abidjan, en présence du Premier ministre, Patrick Achi. Les commissions ont planché sur sept thématiques que sont : " Politique éducative et cadre légal ", " Inclusion, équité et genre : Tous à l'école ", " Qualité des enseignements-apprentissages ", " Pertinence et efficacité interne et externe, gestion des flux et des passerelles et planification des situations d'urgence et de crise ", " Société apprenante (Apprentissage tout au long de la vie) ", " Gouvernance et gestion, y compris dialogue social et mécanismes de financement " et " Digitalisation du système éducatif : enjeux et perspectives ".