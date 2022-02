Cote d'Ivoire: Bienfaisance - 4 milliards de FCfa à mobiliser pour bâtir un foyer d'accueil des femmes victimes de violence

La fondation Children of Africa veut voler au secours des femmes victimes de violence en réalisant bientôt un foyer d'accueil à Adiaké. De plus, elle prévoit de reconstruire la case des enfants sise au Plateau et d'augmenter sa capacité d'accueil.

Un centre dédié à la prise en charge de l'enfant en détresse. En vue de joindre l'acte à la parole, l'association caritative organise le 11 mars 2022 un diner-gala à Sofitel Abidjan hôtel Ivoire à partir de 19 heures afin de mobiliser 4 milliards de FCfa. Une conférence de presse a été organisée hier au siège de la fondation à Cocody.

A cette occasion, Nadine Sangaré, directrice Côte d'Ivoire de la fondation Children of Africa, a indiqué que cette soirée aura lieu autour du thème " Africa is the future " en hommage aux enfants d'Afrique pour lesquels cette structure caritative œuvre depuis plus de 20 ans en vue de leur assurer un avenir meilleur.

Parlant des motivations de la construction du futur foyer, elle a confié : " Madame Dominique Ouattara, présidente de la fondation Children of Africa, a été sollicitée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et certaines Ong qui luttent contre les violences basées sur le genre afin d'apporter son appui et son soutien pour la prise en charge des femmes victimes de violence. Sensible à leur cause, elle a décidé, à travers sa fondation, de construire un centre d'accueil pour les femmes victimes ".

Concernant la case des enfants, une maison qui existe depuis 1998, destinée aux enfants de la rue, aux orphelins et aux enfants en situation de vulnérabilité (enfants de 5 à 17 ans), Nadine Sangaré a affirmé qu'il a été jugé opportun de penser à son extension pour abriter 100 enfants et la remettre à neuf. " Nous espérons réunir lors de ce dîner-gala, les fonds nécessaires à la réalisation de ces deux projets ", dira-t-elle.

Pour sa part, Fabrice Sawegnon, Pdg de Voodoo Group, a décliné le concept de la communication autour du dîner. Pour lui, il s'agira d'offrir une soirée féérique avec des stars nationales et internationales, dont Didier Drogba, Alpha Blondy dans un décor artistique magnifique. Un film retraçant les œuvres de la fondation Children of Africa sera projeté. Il est prévu une vente aux enchères. Le super lot de la tombola sera un véhicule de type 4x4, a-t-il ajouté.

Le concept général de la cérémonie est " la solidarité " spécifiquement envers les enfants. Car la fondation veut donner à tous les enfants d'Afrique la chance de compter sur eux dans l'Afrique de demain. De jeunes artistes ont été également invités à ce dîner-gala, apprend-on.

S'agissant de l'architecte Adou Benié, il a déclaré que le foyer d'accueil des femmes qui sera réalisé à Adiaké aura des chambres individuelles, de familles et double avec une administration... La durée des travaux sera d'environ 18 mois. Ce centre pourra recevoir les femmes et leurs enfants. Il aura une capacité d'accueil de 80 personnes.