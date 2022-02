Cote d'Ivoire: Adjamé-Bingerville - Une "Mémé" de 95 ans intronisée doyenne

La place publique d'Akwe-djèmin (Adjamé-Bingerville), village de la commune de Bingerville a refusé du monde le 19 février 2022. La raison, il y a eu l'intronisation de la nouvelle doyenne du village, Allou Awho Yvonne, âgée de 95 ans. La cérémonie a réuni les quatre catégories, notamment les Gnando, Dougbo, Tchagba, Blessoué, amis, connaissances et parents.

L'intronisation de la doyenne, Nananbié Allou Awoh Yvonne, s'est faite en présence de Mobio Aboussou Guy Georges, fils et cadre du village.

Nananbié est une appellation féminine qui signifie la matriarche ou encore Miétako. Elle incarne et symbolise la sagesse dans les prises de décisions des femmes. Allou Awho Yvonne fait partie de la catégorie Blessoué Assoukrou sénior. Elle est mère de 13 enfants, grand-mère de 76 petits enfants, arrière-grand-mère de 132 arrière-petits-enfants et arrière-grand-mère de 13 petits arrière enfants.

Elle est assistée par quatre femmes protocoles qui ont été, le jour de la cérémonie, décorées comme missionnaires auprès de la doyenne.

Danses traditionnelles, ambiance populaire, danses de réjouissance des femmes et la remise de présents en nature et en vivres ont marqué la fête.

Mobio Guy-Georges, fils du village qui a présidé la cérémonie, s'exprimant en français et en langue locale a rappelé les us et coutumes en pays Atchan.

Il a terminé son propos par un message de rassemblement, du vivre-ensemble et de cohésion. Il a toutefois souhaité longue vie à la doyenne Nananbié Allou Awho Yvonne. Dans le même sens, il a demandé à la population de tout mettre en œuvre pour qu'Adjamé-Bingerville soit et reste ce havre de paix et d'amour.

Ce fut une très belle journée festive qui a pris fin dans la soirée par un bal-poussière.