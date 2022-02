Cote d'Ivoire: Politique nationale - Le Pdci et le Ppa-CI signent un pacte à Bangolo

L'alliance Pdci-Rda - Ppa-CI est en marche dans le Guémon. Le vendredi 18 février 2022, les militants du Parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire (Ppa-CI), se sont donné rendez-vous à Bangolo dans le village de Grand Pin.

Dans la perspective des élections locales de 2023, le président exécutif du Ppa-CI et du groupe parlementaire, Hubert Oulaye a insisté sur l'importance pour les militants de son parti de mettre de côté les querelles personnelles, au profit des enjeux auxquels l'opposition fait face dans son ensemble. " Bédié et Gbagbo attendent l'unité entre nous Ppa-CI et nos frères du Pdci. En 2023, nous devons venir fêter notre victoire ici à Bangolo ", a-t-il affirmé.

Dans un langage direct, il a adressé un message très clair aux militants des deux formations politiques. " Les présidents Bédié et Gbagbo attendent qu'en 2023, le Conseil régional du Cavally nous revienne ", a-t-il déclaré avant d'interroger l'assistance par ces propos : " regardez ici, le Ppa-CI est là, le Pdci est là, qui peut nous gagner ? ".

Simon Doho, président du groupe parlementaire du Pdci-Rda a rappelé aux militants, le leitmotiv de son parti : faire de la réconciliation et la cohésion son cheval de bataille. M. Doho a donc indiqué qu'" après les législatives, les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, à Daoukro, ont indiqué que leur rencontre marquait un tournant important, décisif pour l'avenir de notre nation. Et ils ont insisté sur l'importance de notre responsabilité commune devant l'histoire de notre pays ".

Et le président du groupe parlementaire Pdci-Rda d'enchaîner en ces termes : " Il s'agit pour nous de rester unis pour consolider les positions politiques de nos deux grands partis dans le pays Wê. Il s'agit pour nous de travailler ensemble pour consolider les positions de nos grands partis au niveau national. La douleur nous a brisés, mais l'union dans la fraternité et la solidarité, avec tous les frères et sœurs qui vivent avec nous dans le pays Wê et en Côte d'Ivoire, nous aidera à nous relever ".

Après avoir fait cas de la performance de Ensemble pour la démocratie et la Souveraineté (Eds) aux législatives avec huit sièges sur onze en pays Wê, le président exécutif du Ppa-CI a exhorté ses camarades à consolider leur union avec le Pdci-Rda.

Hubert Oulaye et Simon Doho ont rappelé la nécessité d'aller aux élections locales de 2023 en rang serré. Une véritable motivation pour les deux présidents des groupes parlementaires Pdci-Rda et Ppa-CI, qui ont mis l'accent sur l'intérêt pour leurs militants de se mettre ensemble aux prochaines élections locales.