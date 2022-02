Madagascar: Sakaraha - Un nouvel avenir pour les pierres précieuses

S 'asseoir sur une mine de saphir mais immensément pauvre. C'est le triste paradoxe que vit le pays. La carrière de saphir d'Ilakaka n'a presque rien rapporté au pays en plus d'un quart de siècle d'exploitation. Alors que rien qu'avec l'argent du saphir, on aurait pu annihiler la pauvreté assurer le développement. Et dire que le saphir, les autres pierres précieuses et fines s'exportent brut et n'ont pas assez de valeur ajoutée. Désormais, on peut remédier à cette situation grâce à un accord entre le gouvernement malgache et le gouvernement indien.

Une nouvelle annoncée par le ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation Edgard Razafindravahy lors de son passage à Sakaraha dans le cadre de la mise en place des zones de pépinières industrielles dans les districts. Les pierres précieuses feront donc l'objet de transformation avant d'être exportées. " Dans la plupart des cas, ce s les acheteurs qui transforment les pierre précieuses. Pourtant, si les mineurs eux peuvent effectuer la transformation, le pti des marchandises s'améliorerait " souligne le ministre.

L'accord concerne la coopération technique, technologique et commerciale des pierres précieuses

L'accord porte sur plusieurs volets dont les activités de commercialisation conjointes par les deux pays, lorsque cela est possible. Autrement dit, un coup d'arrêt au trafic qui ne fait que ruiner le pays. Désormais un nouvel avenir s'ouvre pour les pierres précieuses et fines pour que le pays et les mineurs en soient les premiers bénéficiaires.

La concrétisation de cet accord avec le gouvernement indien est très important dans la mesure où c'est une façon pour l'Etat de mettre un terme à la gabegie qui règne dans les exploitations de pierres précieuses. Or, elles constituent une immense ressource pour le pays. La loi est pourtant claire concernant les richesses du sous sol. Elles appartiennent exclusivement à l'Etat.

Cette démarche du ministre Razafindravahy est la première tentative de l'Etat à contrôler l'exploitation des pierre précieuses.