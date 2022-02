Cote d'Ivoire: Yopougon - Des gendarmes tabassés par des populations

Dans la nuit du samedi 19 février 2022, des Maréchaux des Logis (MDL) de la gendarmerie nationale et deux civils ont été tabassés par des populations. Un récit relayé par un quotidien ivoirien. À bord d'un véhicule, deux gendarmes ont été aperçus du côté de Gesco, en compagnie de trois hommes en civil. Une fois, leur voiture immobilisée, les hommes foulent le pied-à-terre, et c'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Ils sont pris à partie par les populations très en colère, comme, s'ils étaient attendus de pied ferme.

Fort heureusement qu'ils ont été secourus et conduits par des gendarmes et conduits à la base de l'escadron (2/1) de Yopougon. Par la suite, les mis en cause ont été conduits et incarcérés dans les locaux disciplinaires. Renseignement pris auprès des populations, des hommes à bord d'un véhicule auraient pour habitude de retirer les machines des jeux du hasard et de soutirer de l'argent aux différents propriétaires. Fatiguées de cette mauvaise attitude, les populations, propriétaires des jeux et parieurs, ont voulu mettre fin à ces actes indignes.