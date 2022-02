Madagascar: Observatoire conservatoire

Il fut un dimanche jubilatoire de février 2022 qui vit toute la plaine autour d'Antananarivo, le Betsimitatatra à l'Ouest comme la plaine du bypass à l'Est, se transformer en un vaste lac. Ce dimanche-là, les eaux affleuraient la route-digue qu'est la RN4 au pied de la colline d'Ambohidra-trimo. Au lieu si justement dit d'Andranotapahina: aux-eaux-entravées, au-lac-amputé.

Quand le Gouvernement a pris l'arrêté n°12202/99 du 18 novembre 1999, qui était au courant que "sur proposition du directeur du Bureau du projet de développement de la plaine d'Antananarivo (BPPA)", il était question de l' "Aménagement du marais de Masay pour protéger la Ville d'Antananarivo contre les inondations et la construction d'une section (RN3-Route des Hydrocarbures) de la grande rocade Nord d'Antananarivo située dans le Cinquième arrondissement, Commune urbaine d'AntananarivoRenivohitra"?

Ce précédent arrêté sera remplacé par l'arrêté n°5550/2000 du 31 mai 2000, sans que l'opinion publique de l'époque (1999-2000) s'en émeuve davantage: "aménagement du marais Masay comprenant la réalisation d'un lac permanent, la construction des canaux de drainage de la vallée de l'Est et de Masay, la construction d'une section (RN3- Route des hydrocarbures) de la grande rocade nord d'Antananarivo, l'aménagement paysager de la rocade, de ses carrefours et des abords du lac".

Aussi, quand le décret 2000-775 du 11 octobre 2000, déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement du Marais Masay, fait allusion aux enquêtes de commodo et incommodo opérées du 6 juillet 2000 au 5 août 2000, combien de personnes savaient? Et que pouvait-on bien objecter sérieusement en un petit mois concernant un projet en gestation depuis neuf mois...

Les travaux actuels, qui mordent directement dans le lac d'Andranotapahina, ne sont plus que l'exécution d'un tronçon dit "4ème embranchement" entre Andranotapa-hina et le complexe Paon d'Or à Antanetibe-Ivato: "sur proposition du Directeur Général de l'Aménagement du Territoire et de l'Équipement", il s'agit de construire une voie rapide reliant l'aéroport international d'Ivato avec le village artisanal sur la route digue. Pour l'anecdote ou le point de détail, au point où nous en sommes, cet arrêté n°33253/2015 du 10 novembre 2015 ne sera publié que dans le Journal Officiel du 13 juin 2016, plus de six mois plus tard.

Depuis plusieurs années déjà, en même temps qu'on déroctait, sans ménagement et sans mesures d'accompagne-ment contre l'érosion, tout le flanc Nord-Ouest de la colline royale d'Ambohidratrimo pour ouvrir la route AndriantanyRN4, d'étranges déversements de roches dans le lac d'Andranotapahina auraient dû attirer l'attention. Quand ce ne sont pas des camions-citernes qui viennent y faire le plein d'eau pour d'encore moins officielles destinations. Un Observatoire type société civile pour la veille informa-tionnelle et législative permettrait d'anticiper bien de projets avant qu'il ne soit déjà trop tard.