Madagascar: Zones pépinières industrielles - Un levier du développement à la base

La mise en place des " Taninketsa indostrialy " transformant les produits agricoles locaux est, en ce moment, prioritaire pour le MICC. D'autres types d'usines comme celle de transformation des pierres industrielles ou précieuses, comme le cas d'Ambatofinandrahana et de Sakaraha, dépendent des besoins de la région ", selon Fano Rakotondrazaka, directeur de veille économique et de la communication au sein du ministère.

Toujours dans ce domaine d'exploitation minière, la population d'Ambatofinandrahana a profité du passage du ministre Razafindravahy en réclamant la réouverture de la société Marbre et granite de Madagascar (Magrama), un fleuron de l'industrie dans la région Amoron'i Mania. " Des stratégies ont été mises en place pour la réouverture de l'usine pour la fierté d'Ambatofinandrahana et pour créer des emplois à la population. Le ministère est prêt à trouver des partenaires ", a déclaré le ministre.

" Pépinières industrielles "

Après son lancement en octobre 2021, le ministre Edgard Razafindravahy passe, durant son déplacement dans le Sud, à la concrétisation de la mise en place des zones pépinières industrielles ou " Taninketsa indostrialy ". Ce projet consiste à la conservation et la transformation des produits phares de chaque région, district, commune ou fokontany pour éviter les ventes à perte des producteurs et le gaspillage des surproductions. La région de Vakinankaratra, entre autres, est connue à travers ses productions de pommes de terre, de carottes et de riz. Le district de Fandriana produit annuellement des tonnes d'ananas et la commune d'Andina dans le district d'Ambositra est productrice de tomates. " Les explications et la sensibilisation du ministre sur le projet nous donnent l'envie de nous lancer dans cette merveilleuse aventure " , a déclaré le maire de Sandrandahy. Le député, Ny Aina Dina Rakotomalala, élue à Fandriana a annoncé: " Nous mettrons tout en œuvre, pour étudier le terrain d'implantation, l'approvisionnement en eau et en électricité... Nous ne lâcherons pas tant que ce ne sera pas fait. Il n'y aura plus de fruits pourris chez nous". Par ailleurs, la directrice régionale du MICC (DRICC) Amoron'i Mania, Amélie Yolande Randrianarijaona a martelé la nécessité d'usine de transformation. " Produits très périssables, les tomates sont vendues à bas prix selon la loi de l'offre et de la demande. Outre les produits exportés vers Fianarantsoa, Manakara et Antananarivo, des tonnes de tomates pourrissent sur place ", a-t-elle expliqué.

D'une région à l'autre, de Vakinankaratra à AtsimoAndrefana en passant par Amoron'i Mania, Haute Matsiatra et Ihorombe, le ministre, accompagné par les élus (maires et députés) et les autres responsables (gouverneurs et présidents d'associations) a souligné qu'aucune région ne sera délaissée et chaque district aura désormais son unité industrielle où les paysans producteurs pourront écouler leurs produits.

Parcs et zones industriels

Outre les " Taninketsa indostrialy ", le ministre Razafindravahy a annoncé aussi que le potentiel agricole et industriel de chaque région peut également faire l'objet de création d'une petite ou moyenne entreprise. Le ministre a encouragé la création d'associations ou coopératives pour porter les projets. " Le MICC joue ainsi le rôle de facilitateur et de promoteur de projet ", a rassuré le ministre. Il sollicite aussi les entrepreneurs comme les fabricants des marmites en alu d'Ambatolampy, le producteur de foie gras de Behenjy... d'avancer davantage vers l'entrepreneuriat. " La labellisation donne une valeur ajoutée à vos produits " , a conseillé le ministre. Lors de son passage à Ambohimandroso, le ministre a évoqué la mise en place d'un " Parc Industriel ", un vaste terrain sur lequel s'implantent des moyennes et petites entreprises pour les transformations des produits phares de la région. Selon le ministre, " les négociations sont en cours et toutes les paperasses pour sa mise en place sont déjà réunies".

A Toliara, la plus grande zone industrielle de transformation agricole sera développée à Ankoronga, à l'entrée de la ville depuis la RN7. C'est un projet de 25 millions de dollars financé par la Banque africaine de développement (BAD). " Le Projet de développement de la zone de transformation agro-industrielle dans la région Sud-ouest (PTASO) est un projet de promotion des chaînes de valeurs agricoles telles que la production, la collecte, la vente et la transformation des produits agricoles à échelle industrielle. Il concerne le riz, le maïs, le pois de cap, le manioc et aussi les produits halieutiques et les petits ruminants. Un complexe industriel de 120 ha sera installé avec une énergie et un moyen de subsistance autonomes " a ajouté le ministre. Ce sera ainsi la plus grande zone industrielle de transformation agricole de tout Madagascar.