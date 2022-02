Sénégal: Interconnexion électrique - La "Dorsale Nord" lancée ce mardi à Niamey

Dakar — Les travaux du projet régional d'interconnexion électrique entre le Nigeria, le Niger, le Bénin et le Burkina Faso seront lancés ce mardi à Niamey, annoncent les services de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Le président nigérien Mohamed Bazoum "donnera ce mardi 22 février 2022 au poste de transformation de Gorou Banda, à Niamey, au Niger, le coup d'envoi des travaux de l'interconnexion électrique dénommée " Dorsale Nord ", pilotée par la Commission de la CEDEAO, à travers le Système d'échanges d'énergie électrique ouest africain (EEEOA)", indique un communiqué de l'organisation sous-régionale.

Il précise que le chef de l'Etat ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat de la CEDEAO va assister à cette cérémonie, de même que les chefs d'Etat et de gouvernement des pays concernés.

D'un coût total de 568,2 millions de dollars US, la "Dorsale Nord", consistant en une interconnexion électrique de 330 kV, "est l'un des projets prioritaires du plan directeur de la CEDEAO pour le développement des moyens régionaux de production et de transport d'énergie électrique 2019-2033".

Entamé depuis 2019, ce projet "est l'un des programmes phares et intégrateur de la CEDEAO, car il facilitera le commerce de l'électricité dans la sous-région et renforcera le volume régional des échanges électriques qui est actuellement faible (9%), malgré l'interconnexion actuelle de 09 pays sur 14", a expliqué le commissaire Sédiko Douka, chargé des Mines et de l'Energie de la Commission de la CEDEAO.

"Il contribuera à résorber le déficit des moyens de transport d'énergie et à réduire le tarif d'électricité dans la zone". De même, il contribuera à augmenter "le taux d'accès à l'électricité, particulièrement en zone rurale par l'électrification de près de 600 localités (432 au Niger et 179 au Burkina Faso) situées le long des lignes à construire", a ajouté M. Douka, dont les propos sont rapportés par le communiqué.

Selon lui, il s'agit d'un "élément catalyseur qui contribuera à relever le taux d'accès régional, qui est actuellement de 50%. D'où la nécessité d'accorder une réelle importance à la construction de la ligne 330KV et ses ouvrages connexes et de réfléchir sur les voies et moyens permettant de faciliter et de sécuriser tous les travaux prévus".

L'interconnexion "Dorsale Nord" devrait permettre, à terme, d'échanger de l'énergie électrique entre le Nigéria, le Niger, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso, en vue de contribuer à la satisfaction des besoins en électricité des populations et des économies nationales, conformément aux stratégies nationales de développement des pays concernés et de la région ouest-africaine.

"Ces dernières ont pour objectif de favoriser un accès universel à une électricité fiable à l'horizon 2030 en vue d'une transformation socioéconomique durable, ainsi que le renforcement de l'intégration économique régionale, à travers l'instauration d'un marché de l'électricité", indique le communiqué.