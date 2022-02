Afrique: UE - UA - La RDC insiste sur sa transition écologique

Porteur d'un message du président Félix Tshisekedi au sommet Union européenne (UE) - Union africaine (UA), le Premier ministre, Sama Lukonde, a fait le point sur les efforts de la République démocratique du Congo (RDC), notamment dans le domaine environnemental pour maintenir la température mondiale à 1,5 degré.

A ce titre, son gouvernement espère plus d'investissements dans l'entrepreneuriat des jeunes, la formation professionnelle et le système de santé.

Rentré le 20 février à Kinshasa après avoir pris part au sixième sommet UE - UA les 17 et 18 février derniers en Belgique, le patron du gouvernement, Sama Lukonde, est revenu sur la participation de son pays à cette rencotre. Au cours des travaux, a-t-il dit, le gouvernement congolais a appelé à une évaluation des résolutions au niveau européen et africain dans les six à douze prochains mois. En effet, il est important à ce stade, a affirmé Sama Lukonde, d'arriver à évaluer l'impact réel sur la population. Pour la RDC, les décisions de ce sommet doivent être orientées principalement vers la femme, la jeunesse et la jeune fille. Il faudrait par la suite en évaluer l'impact. " Nous verrons à la fin de la première revue, au mois de septembre prochain, les projets retenus ".

Quant aux projets à mettre en œuvre dans le pays, Sama Lukonde a estimé indispensable de mettre un accent particulier sur la transition écologique, l'entrepreneuriat des jeunes et l'efficacité du système de santé. Par ailleurs, il a jugé indispensable d'encourager l'autonomisation de systèmes économiques des pays en regardant vers le potentiel interne.

Pour le Premier ministre, le sixième sommet UE - UA qui a connu dix-huit mois de préparation est un véritable succès. Une question demeure cependant par rapport à la capacité de la RDC de capter effectivement les 150 milliards des partenaires européens. Il était important pour l'Afrique d'avoir des garanties que cet argent ne sera pas une fois encore politisé.

Pour ne privilégier que les intérêts des deux partenaires, il a été décidé la création d'un site précis pour permettre à tout le monde de s'informer sur l'éligibilité des projets. L'on apprend, par exemple, que les projets seront orientés par rapport à l'absorption de différentes économies. Sur ce point, la RDC a reçu les encouragements pour sa résilience malgré ses difficultés. Par conséquent, le pays devrait tirer profit de la cagnotte disponible pour présenter des projets bancables et cibler des secteurs réellement prioritaires pour lui, comme la paix, la sécurité, la santé et l'enseignement.

Pour l'heure, la primature n'avance aucun chiffre possible car, seule la capacité d'absorption pourra le déterminer. Il faut juste bien gérer les projets. " Hier on a connu des chantiers inachevés. Mais cette fois-ci, on va aller vers des projets qui sont totalement financés et avec l'accompagnement des structures bien organisées telles que le BCCo pour s'assurer de la bonne affectation des dépenses ", a-t-il précisé.