Sénégal: Inauguration du Stade du Sénégal - Une œuvre d'art de dernière génération

Après le Dakar Arena et l'Arène nationale, le Sénégal s'est doté d'une nouvelle infrastructure sportive de dernière génération qui a pignon sur la nouvelle ville de Diamniadio. D'un coût global estimé à 155 milliards de FCfa, le " Stade du Sénégal " qui portera le nom du président Abdoulaye Wade, sera inauguré aujourd'hui, mardi 22 février. Ce joyau au style architectural audacieux, qui subjugue par sa beauté, symbolise la volonté du Chef de l'Etat, Macky Sall, de doter le pays d'installations sportives modernes.

Dans la nouvelle ville de Diamniadio, les infrastructures poussent comme des champignons. Difficile de passer sur l'autoroute à péage sans être frappé par la beauté de ce joyau d'architecture futuriste qui se dresse à quelques encablures du Dakar Arena : le Stade Olympique de Diamniadio encore appelé " Stade du Sénégal ". Avec sa merveilleuse conception, cette installation sportive, qui fait partie des nouvelles générations de stades de par ses équipements ultramodernes, et qui portera le nom de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, sera inaugurée en grande pompe, ce mardi, par le chef de l'Etat, Macky Sall. Ce sera en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président de la République d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, Paul Kagamé du Rwanda, Adama Barrow de la Gambie et Umaro Sissoko Emballó de la Guinée-Bissau. Le président de la Fifa, Gianni Infantino, celui de la Caf, Patrice Motsepe, et plusieurs personnalités du monde sportif seront également de la partie.

Lors de la cérémonie de distinction des " Lions " fraîchement auréolés du titre de champion d'Afrique au Palais de la République, le président Macky Sall a rappelé que l'idée de réaliser ce stade lui est venue au lendemain de la rencontre opposant le Sénégal à la Pologne lors du mondial Russie 2018, disputée à l'Otkrytie Arena, aussi appelé Stade du Spartak Moscou. C'est ainsi qu'il a voulu reproduire ce même modèle pour un coût global de 155 milliards de FCfa et en faire cadeau à la jeunesse sénégalaise.

La pose de la première pierre de l'édifice a été effectuée le 20 février 2020 par le chef de l'Etat, Macky Sall. Après deux années de travaux, le rêve est devenu réalité. Ce stade, a-t-il fait savoir, " est le plus beau du continent et a été construit en 17 mois ". Aujourd'hui, avait également relevé Macky Sall, " le Sénégal dispose ainsi d'une infrastructure digne de ce nom après le Dakar Arena ".

Cette infrastructure ultra-moderne de 50.000 places qui respecte le Green Goal de la Fifa et doté d'une pelouse hybride (un mixte de naturel et d'artificiel), avait rappelé le président de la République, est " dotée d'équipements de dernière génération et de toutes les commodités nécessaires à la compétition, en plus de deux stades omnisport d'appoint, du musée baptisé Papa Bouba Diop ". À cela s'ajoute une piste d'athlétisme de 8 couloirs conformément à la réglementation Iaaf pour abriter les compétitions internationales.

Ce joyau au style architectural audacieux qui répond au cahier de la Fifa, qui n'a rien à envier aux grands stades européens, pourrait davantage propulser le Sénégal sur la scène sportive mondiale. Prévu pour accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse finalement renvoyés en 2026, le " Stade du Sénégal " sera le nouveau terrain d'attache de l'équipe nationale qui aura l'honneur d'y disputer son tout premier match d'après-sacre à la Can.

Face à l'Egypte, elle tentera de s'ouvrir les portes d'une nouvelle qualification à la Coupe du monde après celle de 2002 et de 2018. " Ce stade sera l'antre des Lions et tous nos visiteurs sauront qu'ils auront affaire avec des fauves prêts au combat pour la gagne ", a averti le président Macky Sall.