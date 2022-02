Sénégal: Crds de Saint-Louis - Dans les dédales d'une plaque tournante de la recherche en Afrique de l'Ouest

Rattaché en 2007 à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le Centre de recherches et de documentation du Sénégal (Crds), qui était placé sous la tutelle du Ministère de l'Education nationale, sert aujourd'hui de pôle pédagogique à l'Unité de formation et de recherches (Ufr) des civilisations, des religions, des arts et de la communication (Crac). À sa création en 1943, ce centre occupant un immeuble colonial construit en 1954 et bien aménagé à la Pointe du Sud de l'île de Saint-Louis, était appelé Centre Ifan-Sénégal-Mauritanie.

SAINT-LOUIS- En cet après-midi du mardi 15 février 2022, l'agitation de la journée ne s'est pas encore apaisée. Nous prenons encore le temps de musarder autour des vieilles bâtisses du quartier sud de l'île de Saint-Louis. Construits vers 1840, ces bâtiments qui menacent ruine, conservent encore leurs façades de l'époque coloniale, malgré les vicissitudes du temps.

Cette partie de la ville tricentenaire, appelée communément quartier Keurthiane (déformation de Chrétien), qui présente une allure de ville créole sur la côte africaine, est intercalée entre le grand et le petit bras du fleuve. Les nombreux visiteurs qui débarquent pour la première fois dans cette vieille cité, sont forcément éblouis, séduits et impressionnés par le charme de ces façades claires à arcades et balconnets de fer forgé, témoins des hauts faits de l'histoire coloniale de l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française (Aof).

À côté, majestueux et indifférent, le grand bras du fleuve, qui fait face au Centre de recherches et de documentation du Sénégal (Crds), est calme, amorphe et serein, bien dompté par le génie tutélaire des eaux et protecteur de la ville, Mame Coumba Bang (une légende vivante de Saint-Louis) qui y a élu domicile depuis la nuit des temps. Le Crds fait partie de ces bâtiments concentrant toute une histoire.

UNE SENSATION DE DOUCE INTIMITÉ

Selon Fatima Fall Niang, Directrice du centre, à la suite d'une longue réflexion qui a démarré en mai 2011 et à laquelle ont pris part l'ancien recteur de l'Ugb, le Pr Mary Teuw Niane, les anciens directeurs du centre, Fadel Dia, Abdoul Hadir Aïdara, les anciens directeurs du Patrimoine culturel, Hamady Bocoum, Abdoul Aziz Guissé ou encore l'ancien directeur de l'Ecole du patrimoine africain de Porto-Novo (Bénin), Baba Keïta, il a été transformé, en avril 2017, en institut d'université. Cela, avec la mise en place des textes juridiques adaptés, relatifs à son nouveau statut.

Le Crds compte devenir un point focal régional incontournable sur les questions touchant la conservation et la valorisation du patrimoine dans son ensemble. Il est parti pour être un centre de recherche numérique de référence. Il disposera ainsi des équipements de pointes qui lui permettront de répondre à la demande externe et mettra en place un département de recherche qui aura à coordonner toutes les activités dans les domaines prioritaires et à renforcer le soutien apporté à l'enseignement et à la recherche.

Aujourd'hui, des milliers de touristes, d'enseignants-chercheurs, d'hommes de culture, d'artistes, d'étudiants, d'élèves et autres visiteurs jouent des coudes pour visiter la bibliothèque de ce centre, la photothèque ou le musée. Des vernissage-expositions d'œuvres d'art plastique, de sculptures, y sont organisés régulièrement.

Le Crds, réhabilité par la Coopération espagnole, fait partie de ce bloc d'édifices dotés de balcons en fer forgé richement décoré. Mais aussi ces vieilles chaumières dont les cours majestueuses, l'architecture très belle, attrayante et équilibrée, offrent une sensation de douce intimité.

Fatima Fall Niang n'y va pas par quatre chemins pour rendre hommage à la Coopération espagnole. D'après elle, le Centre de recherches et de documentation du Sénégal a pour mission de développer la recherche scientifique africaine ainsi que la mise à disposition du public d'éléments nécessaires à la connaissance du Sénégal et de l'Afrique par son musée, sa bibliothèque et son centre de documentation. Il s'agit aussi de sauvegarder la transmission et la valorisation du patrimoine. Aujourd'hui, explique la directrice, des ateliers d'animation pour enfants en arts plastiques et d'initiation à l'artisanat, teinture, batik, peinture sous-verre pour adultes, sont périodiquement organisés. Pour la bibliothèque, une vingtaine d'agents répondent aux attentes des visiteurs et usagers du Crds. En plus de l'administration, précise Mme Niang, le centre dispose de trois unités avec des annexes : salles de cours, laboratoire de recherche, espace de coworking et une belle terrasse au 3ème étage.

UNE BIBLIOTHÈQUE DE PRÈS DE 20.000 VOLUMES

La bibliothèque, première unité du Crds, est l'héritage de la bibliothèque de la Colonie du Sénégal. Son origine remonte à 1837, selon les informations extraites des " Notices et statistiques sur les Colonies françaises ", Paris, 1839. Elle comptait à cette époque 1900 volumes. Ce qui en faisait certainement " l'une des plus anciennes bibliothèques coloniales des côtes d'Afrique noire ". Réorganisée par le Gouverneur Faidherbe, cette bibliothèque est successivement installée au Palais de justice, puis au Fort (1859), au Conseil général avant de se retrouver définitivement au Centre Michel Adanson.

Le fonds documentaire comporte, entre autres, des ouvrages écrits par des voyageurs ayant visité le Sénégal et la Côte de l'Afrique, des administrateurs coloniaux, des chercheurs ayant séjourné au centre et spécialisés dans diverses disciplines : Préhistoire, Histoire, Ethnologie, Botanique, Sociologie, Linguistique, Droit, Religion, Littérature, Géographie, Arts... L'ouvrage le plus ancien date de 1546. Elle conserve aussi les archives du Tribunal colonial, soit 1.124 dossiers. Actuellement, le fonds de la bibliothèque compte 19.414 volumes dont 3.811 enregistrés dans la base de données tous documents confondus.

CONSTRUCTION ET DIFFUSION DU SAVOIR

La bibliothèque du Crds joue un rôle important dans la construction et la diffusion du savoir. Elle contribue activement à la vie intellectuelle et culturelle de la ville de Saint-Louis. Au niveau international, elle reçoit des étudiants, des chercheurs et des particuliers venus d'Afrique, d'Europe, des Etats-Unis, d'Asie dans le cadre de la préparation de leur mémoire, thèse, publication... Des personnalités du monde littéraire ont puisé dans le fonds de la bibliothèque une part très importante de leur source documentaire pour écrire des ouvrages de qualité.

Le gérant de la bibliothèque soutient recevoir régulièrement des enseignants-chercheurs, des étudiants qui viennent des quatre coins du pays et même de l'étranger. Selon lui, ces derniers viennent chercher des informations relatives, entre autres, à la religion, la littérature, l'histoire, la géographie, le Droit, et la linguistique. Jeune étudiante de l'Ugb, Mame Seynabou Diakhaté, inscrite en Master 2 à l'Ufr des sciences juridiques et politiques, confie y passer le plus clair de son temps. " C'est dans cette bibliothèque que j'ai préparé mon baccalauréat et je compte encore la fréquenter jusqu'à l'obtention de mon doctorat d'Etat ", fait-elle comprendre.

Le centre concentre aussi un musée de préhistoire, d'histoire, d'arts et de traditions populaires. À cela, s'ajoute une salle de projection de films constituée d'importante collection d'objets Bassari et d'une photothèque riche de près 32.000 documents.