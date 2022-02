Ile Maurice: NHDC Bambous - Un commerçant, des habitants et une histoire de bonbonnes de gaz

Cela fait plusieurs années que ce commerçant opère au niveau de la National Housing Development Co Ltd (NHDC) de Bambous. Certes, grâce à son business, il vient en aide à plusieurs personnes qui recherchent une bonbonne de gaz. Toutefois, une poignée d'habitants disent craindre une fuite de gaz. Si les autorités concèdent que ce commerçant est dans l'illégalité, elles indiquent que si on lui interdit d'opérer, les autres qui ont ouvert des commerces au sein des différentes résidences de la NHDC devront également être considérés comme illégaux, et verront leurs commerces fermer.

L'un des habitants de cette résidence de l'Ouest raconte que depuis plus de cinq ans, ce business est opérationnel. "Ce qui m'incommode, c'est l'odeur du gaz que je sens une fois arriver à la maison. Durant la journée, la maison est fermée, et en rentrant, il faut ouvrir toutes les fenêtres et portes, histoire de laisser cette odeur s'en aller", confie Alexandre*.

Ce dernier ajoute que le commerçant débute ses journées très tôt, et cela agace les habitants de son bloc. Il déclare avoir fait plusieurs plaintes au su- jet de ces ventes. "Je suis allé au conseil du district de Rivière-Noire, et personne ne semble s'inquiéter de ce problème. Des doléances ont aussi été faites au poste de police, mais sans qu'aucune sanction n'ait été prise."

Notre interlocuteur dit craindre pour la sécurité de la trentaine de familles qui réside dans le même bloc que lui. "Cela me fait penser à ce qui s'est produit, l'année dernière sur le bâtiment d'Emmanuel Anquetil à Port-Louis quand des bonbonnes de gaz ont explosé." Il confie que le syndic est aussi au courant de ce problème. "Selon les lois qui régissent les habitants de la NHDC, nul ne peut avoir un animal domestique, ou encore ouvrir un commerce. C'est un lieu de résidence." Il espère qu'une décision sera prise d'ici peu.

Le ministère du Logement est au courant de cette situation. Et confirme qu'un commerce ne peut opérer dans les appartements de la NHDC. Cette question a aussi été soulevée au niveau du syndic et du conseil du district.

Justement, Désiré John Claudius Anseline, qui siège au sein des deux institutions, connaît cette histoire. "Ce commerçant est dans l'illégalité. Mais il faut savoir que plusieurs autres personnes sont également dans l'illégalité dans les appartements de la NHDC. Je m'explique. Il y a eu des constructions illégales et d'autres personnes ont déjà ouvert d'autres types de commerces. Et si l'on doit sanctionner ce commerçant, il faudra que la NHDC le fasse pour tous les autres également, et ce, à travers le pays."

Toutefois, en ce qui concerne la plainte reçue d'Alexandre, le conseiller soutient qu'il y aurait aussi comme toile de fond un litige personnel entre les deux personnes. "Mais plusieurs personnes se sont aussi exprimées à ce sujet. Pour elles, ce commerçant agit comme un facilitateur car il fournit des bonbonnes de gaz. Toutefois, l'on ne peut pas omettre que c'est une pratique illégale au sein des appartements de la NHDC, et cela qu'importe le commerce."

En tout cas, la NHDC de même que le syndic ont déjà informé le commerçant que sa situation est illégale.