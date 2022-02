Algérie: Béni-Abbès - Plaidoyer pour le renforcement de l'enseignement de Tamazight

Beni-Abbes — Les participants à une rencontre sur l'enseignement de la langue amazighe ont appelé, lundi dans la soirée à Igli (Béni-Abbès), au renforcement de l'enseignement de cette langue nationale et sa généralisation, au titre d'un processus de normalisation pédagogique.

La fédération des efforts de tout un chacun est un impératif à la promotion de l'enseignement de cette langue, qui est une richesse linguistique et culturelle nationale, ont-ils précisé lors d'une rencontre sur le thème "les éléments institutionnels d'un bilan quantitatif et qualitatif de l'enseignement de tamazight en Algérie".

Cette rencontre, organisée dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle et de la semaine des langues africaines, a été aussi marquée par un débat fructueux entre les participants qui ont souligne l'importance accordée par l'Etat à la promotion et au développement de l'enseignement de cette langue nationale, comme l'a indiqué Si El-Hachemi Assad, secrétaire général du HCA, lors du coup d'envoi de ces manifestations.

Cette rencontre se poursuit mardi par des communications et des conférences sur le thème "L'école et les médias, socles garantissant la pérennisation et le développement de la langue maternelle".

En marge de la rencontre, se poursuivent les expositions sur les arts traditionnels et l'artisanat amazighe et de la région de la Saoura, avec la participation d'une douzaine d'artisans, d'associations d'artisans de différentes régions du pays ainsi que d'organismes publics, centres de recherches en archéologie et patrimoine culturel.

Ces manifestations, élaborées en collaboration avec la wilaya de Béni-Abbès et qui s'étaleront jusqu'à jeudi prochain, ont été aussi marquées par le lancement officiel d'une campagne d'information sur les langues africaines, et ce à l'occasion de la semaine des langues africaines.