Algérie: Sebgag - 170 milliards de centimes injectés en une année pour soutenir les sportifs d'élite

Alger — Les subventions de l'Etat dédiées aux sportifs d'élite ont été estimées à 170 milliards de centimes, au cours de l'année dernière, et ce pour leur permettre d'effectuer "des préparations à la hauteur des attentes et de décrocher des places honorables sur le podium" lors des compétitions de la 19e édition des Jeux Méditerranéens-2022, prévus à Oran du 25 juin au 5 juillet prochain, a fait savoir lundi à Alger le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag.

Lors d'une séance d'audition devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Sebgag a précisé qu'"une somme de 170 milliards de centimes a été injectée dans le compte d'affectation spéciale des sportifs d'élite et de haut niveau pour les Jeux méditerranéens-2022 (Oran), pour la période allant de janvier 2021 à juin 2022, car la date est proche et nos athlètes sont tenus de faire des préparatifs à la hauteur des attentes pour pouvoir décrocher des places honorables sur le podium".

La tutelle a consacré deux comptes d'affectation spéciale, dont l'un a trait au Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football, fermé à la fin de l'année dernière, et le second concerne les athlètes d'élite et de haut niveau pour les Jeux méditerranéens-2022.

Par ailleurs, le ministre du secteur a évoqué le budget de l'équipement auquel une enveloppe de 09 mds DA a été allouée pour la programmation de 115 opérations dédiées au secteur de la Jeunesse et des Sports dont 62 pour le domaine sportif.

Le ministre a déploré l'arrêt de plusieurs projets, lancés depuis des années, dans certaines wilayas à cause de la mauvaise gestion locale.

A ce propos, le ministre a indiqué que le secteur avait été grandement touché en raison du gel du à des problèmes de gestion locale dans certains wilayas, faisant état de plus de 60% de projets gelés depuis plusieurs années.