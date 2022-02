Congo-Kinshasa: Rattrapage !

Il est toujours très difficile, voire impossible, de rattraper le temps perdu. Dans la plupart de cas, seuls les hommes avertis savent lire les signes du temps et gèrent le peu de temps restant.

Dans le contexte actuel, caractérisé notamment par une litanie de défis à relever dans tous les secteurs de la vie nationale, c'est la carte à jouer par le pouvoir en place dans le cheminement vers les prochaines joutes électorales qui, en principe, devront se tenir en 2023. Ministres, représentants du peuple dans les deux Chambres du Parlement et consorts, nul ne sera épargné.

D'ailleurs, la sentence sera diablement sévère. Autant pour Félix Tshisekedi, président de la République, Chef de l'Etat, qui n'a plus d'autres alternatives que d'allumer toutes les batteries aux fins de matérialiser, en un temps record, tous les accords signés avec tous ses pairs. C'est cela le passage obligé, la voie incontournable pour la bataille électorale à venir. Contrairement, les congolais se poseront la question de savoir à quoi auront servi des visites officielles et accords signés entre la République Démocratique du Congo et ses partenaires.

Tout récemment, dimanche dernier, 7 autres accords viennent de s'ajouter sur la liste, entre la RDC et la Turquie : accord-cadre militaire ; Protocole relative aux aides financières ; accords de coopération sur l'industrie de la défense ; protocole d'accord sur la construction du Centre des Finances de Kinshasa ; protocole d'accord sur l'infrastructure et le transport fluvial sur le fleuve Congo et ses affluents ; protocole d'accord pour la construction de 1083 kilomètres d'autoroute ; protocole d'accord pour la construction de la ligne de chemin de fer.

Au regard de la jurisprudence Kin-Elenda, avec la Banque mondiale, dont les retombées sont à compter au bout de doigt, alors qu'une colossale somme de 500 millions de dollars américains avait été octroyée pour le développement de la ville-province de Kinshasa, Il y a de quoi s'interroger sur l'impact de ce nouveau lot d'accords du point de vue de son exécution. En un mot comme en mille, seul le réalisme doit dorénavant primer. Au cas contraire, tout aura donc été un chapelet de bonnes intentions de dirigeants, qui auront alors vendu des illusions au peuple congolais durant près de cinq ans. Place au rattrapage.