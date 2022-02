Congo-Kinshasa: Cédric Isengoma expose sur le graphisme design textile

C'est au siège des éditions Miezi, dans la commune de Kasa-Vubu, que l'artiste graphiste designer textile et styliste congolais Cédric Isengoma, organise du 17 au 24 février 2022, une exposition dénommée : "Graphisme design textile".

Le démarrage a eu lieu le jeudi dernier en présence de plusieurs autorités du secteur culturel, entre autres, Madame Catherine Fura et Yvette Tabu, respectivement ministre de la Culture et Arts et Commissaire provinciale de la culture et du Numérique.

Dans cette exposition, Cédric Isengoma a aligné une dizaine de ses tableaux en base de pagne, mais également des textiles, pour le plaisir des visiteurs admirateurs de son talent singulier.

Dans une interview accordée juste après le vernissage, Cédric Isengoma a laissé entendre que cette œuvre inspirée de la culture luba vise à promouvoir les différentes cultures congolaises de manière générale, à travers le vêtement.

"Cette soirée est un début d'une carrière, c'est d'abord une première exposition en solo, et je pense depuis toujours qu'il fallait que je fasse toujours quelque chose, et je voulais que ça se passe là où il y a du monde, là où il y a du monde, je me dis que c'est dans le site. C'est une première exposition qui sera continue, je travaille déjà sur la deuxième étape", a-t-il déclaré.

Présentes dans cette cérémonie de vernissage, les deux ministres du secteur culturel, juste après la visité de différentes œuvres, n'ont pas caché leurs sentiments de joie. La Ministre nationale de la culture, Catherine Fura, a promis un accompagnement afin d'encourager tous les talents et opérateurs du secteur.

"Je suis très contente de voir que dans mon secteur, les choses bougent. La culture étant déjà sur la table de discussions, voilà que les culturels sont en train de produire les œuvres. Je suis fière de voir que ces artistes mettent des choses vraiment congolaises. J'encourage, et le ministère est là pour accompagner, encadrer et encourager tout ce que les artistes font ", a-t-elle lâché.

Cédric Isengoma, qui-est ce exactement ?

Né le 10 octobre 1987 à Kinshasa, Cédric Isengoma alias Isse haut de gamme, est un artiste graphiste designer textile et créateur de mode, évoluant dans la capitale congolaise. Il rejoint l'institut des beaux-arts, avant de poursuivre ses études supérieurs à l'institut supérieur des Arts et Métiers, ISAM en sigle, où il décrochera un titre de graduat en Modélisme.

S'identifiant comme "peintre des tissus", il estime que les motifs imprimés sur tissus doivent contenir les morceaux de notre histoire en tant que peuple, de sorte que comme dans un puzzle, de la reconstitution de ses œuvres qu'on retrouve en filigrane l'identité congolaise. Il travaille sur un design prototype qui caractérise les symboles et les spécialités culturelles de chacune de 26 provinces que compte la RDC. Il veut juste faire participer le peuple à la conception des designs du Wax congolais.