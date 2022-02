Congo-Kinshasa: De la pandémie à l'endémie Covid-19 - A-t-on compris la leçon ?

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a décidé, lundi 14 février 2022 dans la soirée, de lever le couvre-feu décrété en décembre 2020, pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Après une année et deux mois de mesures exceptionnelles, la décision est jugée salutaire par la population, qui n'a cessé de se plaindre des dérapages policiers. Cependant, bien que la mesure s'applique sur toute l'étendue du territoire national, les provinces sous état de siège sont exemptées.

C'est par les ondes, dans la soirée de lundi 14 février 2022, que le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, sur les antennes de la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC), a livré la nouvelle. C'était à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle tenue dans la même soirée par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le Gouvernement, les officiers supérieurs des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), la Police Nationale Congolaise (PNC), la Task Force présidentielle ainsi que l'Institut National des Recherches Biologiques (INRB).

La présence de tous ces responsables du secteur de la Santé Publique et de la Sécurité confirme ainsi la nature multisectorielle de la mesure ainsi levée. Et le fait que cette décision saluée par la population kinoise confirme le caractère impopulaire de celle-ci, non seulement parce que ladite population a des tendances septiques mais particulièrement par la multiplication des bavures policières pour faire respecter l'heure du couvre-feu et les mesures barrières. En effet, le couvre-feu décrété depuis décembre 2020, pour des raisons sanitaires en République Démocratique du Congo, avait donné lieu à des excès de zèle qui ont même causé mort d'hommes dans certaines parties de la capitale par des policiers qui voulaient faire respecter le port correcte du masque.

Outre le souci sanitaire, le couvre-feu était aussi décrété pour raison de sécurité dans l'Est du pays, dans deux provinces sous état de siège. L'Ituri et le Nord-Kivu restent sous la logique de cette mesure. Aussi, la mesure de lever le couvre-feu est accompagnée d'une suppression du test PCR pour les personnes vaccinées, qui veulent se rendre à l'internationale, contrairement à la coutume qui s'était déjà installée. Désormais, les voyageurs pour l'extérieur du pays, ne sont plus obligés de payer 15 à 45 dollars US pour les frais de test Covid.

Il sied de noter que les kinois, en particulier, et les congolais, en général, ne se bousculent pas pour se faire vacciner. Les statistiques font état de moins de 1% des congolais vaccinés à ce jour. Excepté les officiels qui se vaccinent afin de donner l'exemple à la population.

La levée de la mesure de couvre-feu augure une nouvelle vie dans la capitale de la Rumba Congolaise. La circulation était devenue un parcours de combattants, particulièrement pour les amoureux noctambules, mais aussi une source de tracasseries policières.

Maintenant que la circulation revient à la normale, de son côté, la police se doit de veiller à la sécurité des citoyens, car les coupeurs de routes, les taxis enleveurs, et tous les autres bandits reprennent du service. Quant à la population, les gestes barrières sont connues, prêchés et enseignés. Le retour à la vie normale est d'ores et déjà possible, pourvu chaque congolais joue sa partition.