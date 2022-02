Cote d'Ivoire: Curricula de formation de l'Université de Bondoukou - Tout est fin prêt

Le Pr Arsène Kobéa, directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a salué, le 19 février 2022, à Grand-Bassam, la qualité des résultats des experts sur le pré-séminaire d'élaboration des parcours de formation de l'Université de Bondoukou, qui ouvre ses portes en octobre 2022.

" Je pourrai sans ambages dire au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique que sur le plan des curricula, l'Université de Bondoukou est fin prête ", a déclaré Pr Arsène Kobéa. Et d'ajouter : " J'ai vu des parcours denses et pertinents, des maquettes de qualité et des débouchés adaptés. J'ai aussi vu des profils professionnels alléchants taillés sur l'évolution de la société actuelle ".

À cet effet, les différents parcours de formation soumis à la sagacité des experts se déclinent particulièrement en des parcours pour les Unités de formation et de recherche (Ufr) suivantes : Lettres, Arts et Communication ; Sciences de l'Homme et de la Société ; Langues et Civilisations étrangères ; Gouvernance et Développement durable, et l'École d'Architecture et d'Urbanisme.

Ouvert le jeudi 17 février 2022, à Grand-Bassam, les lampions se sont éteints, le samedi 19 février 2022, sur le pré-séminaire d'élaboration des parcours de formation de l'Université de Bondoukou.

Après donc 72 heures d'intenses activités, Arsène Kobéa a souligné que " le prochain défi sera de réaliser le reste des activités, d'arrondir les bords, de peaufiner les détails, somme toute mineurs par rapport à ce qui a été déjà accompli ".

Pour rappel, l'Université de Bondoukou s'étend sur une superficie de 305 hectares et accueillera 20 000 étudiants à terme selon des phases de développement dûment planifiées par le Programme de décentralisation des universités (Pdu).

Elle formera dans un premier temps des cadres de haut niveau dans les domaines de l'Architecture, de l'Urbanisme, des Arts, des Sciences sociales ainsi que le Développement durable. Une faculté de médecine adossée à un Centre hospitalier universitaire (Chu) est également prévue.

L'Université de Bondoukou aura une capacité d'accueil initiale de 3 000 étudiants, une résidence de 1 000 chambres d'étudiants, 50 logements pour les enseignants et chercheurs de cette université, ainsi que 5 logements de fonction pour les responsables de l'université. Le coût global de réalisation de cette œuvre est estimé à 85 milliards de FCfa.