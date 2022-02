Cote d'Ivoire: Forum international et salon international des transports - 10 mille participants attendus à la 6è édition

La 6è édition du Forum international et salon international des transports (Fisat) se tiendra, du 23 au 25 juin 2022, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Cette édition sera dédiée à l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en raison de ses valeurs, de sa résilience et son engagement pour le développement de son pays, notamment au niveau des transports, de la logistique et des infrastructures. Trente (30) pays sont attendus pour 10 000 participants en présentiel et en visioconférence avec la participation de 150 exposants.

Ce forum dont l'objectif est de promouvoir le transport et les infrastructures comme facteur de développement et d'intégration régionale réunira l'ensemble des acteurs essentiels afin de réfléchir aux questions et conditions de mise des systèmes de transports et des infrastructures au service du développement des pays africains.

Il s'agit concrètement de participer à l'essor du transport, de la logistique et des infrastructures en Afrique et de favoriser une intégration véritable sous-régionale de ces secteurs. Le Fisat est un espace d'exposition, d'échanges et de promotion destiné aux professionnels du transport, de la logistique et des infrastructures et à tous ceux qui évoluent dans les secteurs connexes et au grand public.

Cette 6è édition aura également comme moment fort, le "Prix Amadou Gon Coulibaly" qui distinguera les acteurs les plus méritants de différentes catégories. Il s'agit de celui de l'innovation dans les transports, qui récompensera une start-up ivoirienne qui créera et défendra le meilleur projet de digitalisation dans l'écosystème des transports.

Le commissariat général annonce la présence de délégations des pays invités d'honneur, notamment la France, le Maroc, la Chine et des pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao). Le Fisat est organisé par Africa Transtour dirigé par Mme Magnatié Bamba en partenariat avec le ministère ivoirien des Transports.

En sa qualité de président de ce forum, le ministre Amadou Koné procédera au lancement officiel de l'événement le 3 mars à Abidjan.

A noter que la 5è édition du Salon africain des transports et des infrastructures économiques s'est tenue en mai 2017, à Abidjan. Depuis lors, ce salon a connu un arrêt dû à la densité de l'agenda national ivoirien et aux restrictions liées à la gestion de la pandémie à coronavirus (Covid-19).

Pour la relance des activités, les organisateurs ont décidé de mettre l'accent sur les transports, la logistique et les infrastructures. Pour y parvenir, ce salon a fait sa mue pour devenir le Forum international et salon international des transports (Fisat).