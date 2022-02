Sénégal: Clôture du Projet d'appui au secteur de l'électricité au mois de mars - La banque mondiale évalue l'impact des réalisations

La Banque Mondiale conduit du 20 au 25 février 2022, une mission de supervision du Projet d'Appui au Secteur de l'électricité (PASE) dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou. L'objectif de cette mission, selon la Senelec, est d'évaluer l'impact des réalisations du Projet d'appui au Secteur de l'électricité, d'apprécier les mesures de sauvegardes environnementales et sociales mises en place autour des projets et d'échanger avec les bénéficiaires et partenaires avant la clôture du PASE prévue au mois de mars 2022.

A travers un communiqué de presse, la Senelec rappelle : " Financé par la banque mondiale, la banque européenne d'investissement et l'Union européenne et placé sous la tutelle technique de Senelec, le Projet d'appui au secteur de l'électricité matérialise la volonté de l'Etat du Sénégal d'améliorer la gouvernance du secteur et de promouvoir un accès universel et abordable aux services de l'électricité."

Depuis 2012, le communiqué confie que le Pase apporte une contribution mesurable à l'amélioration des performances de Senelec à travers la mise en place de projets structurants. Actuellement en phase de clôture, le Projet capitalise des résultats probants parmi lesquels, cite le document, la réduction drastique des coupures d'électricité, l'amélioration de la qualité de l'électricité et la minimisation les dommages électroménagers.

Il s'agit également de l'amélioration de l'accès à l'électricité au monde rural, la connexion de nouveaux ménages au réseau électrique à travers le raccordement de nouveaux quartiers et villages, l'amélioration des performances commerciales dans le but de réduire le coût de l'électricité pour les ménages, la modernisation du secteur à travers le Nouveau Système d'Information Clientèle (NSIC) et la généralisation du prépaiement et des compteurs intelligents.

Ces visites sur les sites et réalisations du Pase seront suivies de réunions d'évaluation entre les différents acteurs du projet, à Dakar du lundi 27 février au vendredi 2 mars 2022.