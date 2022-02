Congo-Brazzaville: Energies renouvelables - Le Centre d'excellence d'Oyo tend vers son opérationnalisation

L'atelier de restitution des documents de l'opérationnalisation du Centre d'excellence d'Oyo, en matière des énergies renouvelables, se tient à Brazzaville dans le but de peaufiner le cadre organisationnel et fonctionnel de la structure avant le lancement de ses activités.

" Le Centre d'excellence d'Oyo, qui est tourné vers la recherche appliquée, nous est nécessaire pour le développement des énergies renouvelables afin de diversifier la production de l'énergie, en favoriser l'accès et une croissance économique soutenue ", a déclaré le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Honoré Sayi, ouvrant les travaux de l'atelier de restitution des documents de l'opérationnalisation dudit centre, en présence notamment de la ministre en charge de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, et celle de l'Economie, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

Le financement, la construction, l'équipement du Centre d'excellence d'Oyo, dont les travaux sont presque finis, sont assurés par la société pétrolière Eni-Congo. " Le but de ce projet est la mise en place des technologies innovantes devant soutenir la recherche pour le développement durable et l'approvisionnement en énergie à travers la recherche au Congo et en Afrique. La recherche se focalisera sur la transition de l'énergie traditionnelle à l'énergie renouvelable ", a fait savoir Marcel Kombo-Kisi, représentant du directeur général de cette société.

L'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) est un des partenaires impliqués dans ce projet. Elle est en mesure d'apporter l'appui technique nécessaire car le réseau mondial des centres d'énergies renouvelables géré par l'Onudi est un programme qui, depuis 2012, a permis de créer dans différentes régions du monde huit centres ayant la même vocation que celui d'Oyo. " La valeur ajoutée que l'Onudi peut apporter au Centre d'excellence d'Oyo est de donner une dimension internationale à ses activités ; encourager d'autres partenaires à se joindre à nous pour assurer la pérennité du centre ", a indiqué le représentant de l'Onudi, le Dr Thomas Maketa Lutete.

Le coordinateur des agences du système des Nations unies au Congo, Cris Mburu, a abondé dans le même sens, soulignant que le Centre d'excellence d'Oyo, en énergies renouvelables, aura un rôle non négligeable à jouer dans un contexte où les bouleversements climatiques secouent la planète.