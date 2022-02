Congo-Brazzaville: Intelligence artificielle - Le Caria va lancer ses activités le 24 février

Installé dans l'enceinte de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, à Kintélé, le Centre africain de recherche en intelligence artificielle (Caria) sera officiellement lancé, le 24 février, en présence des ministres africains en charge des Technologies de l'information et de la communication (TIC).

Lieu de recherche sur l'intelligence artificielle (IA), le centre se concentrera sur une approche centrée sur l'homme afin de maximiser les avantages et de contrer les défis du développement ainsi que de l'utilisation de cette technologie pour le développement socio-économique du continent.

Dans sa mission, le Caria va entreprendre des recherches sur les implications juridiques, éthiques, économiques et sociétales des technologies d'IA, en vue d'améliorer le paysage actuel de la recherche sur l'IA au Congo et en Afrique de façon générale ; d'explorer le potentiel de l'IA et les impacts macroéconomiques, les effets transformateurs sur les sociétés et les économies, en particulier dans les secteurs des banques, de la santé, de l'agriculture, des transports, de l'environnement. Il s'agira d'orienter l'utilisation de l'IA pour promouvoir le développement économique et social du continent.

En effet, le Caria développera aussi des outils, produits et services ayant pour base l'intelligence artificielle afin d'aider les pays africains dans leur ensemble à adopter la mise en œuvre de cette technologie émergente dans leurs efforts de répondre aux aspirations de développement national, ainsi que dans l'atteinte des Objectifs du développement durable.

De même, ce centre permettra d'explorer le potentiel de l'intelligence artificielle et les impacts macroéconomiques, les effets transformateurs sur les sociétés et les économies ; de mettre en exergue de nouveaux domaines de recherche sur l'intelligence artificielle au service de l'homme ; de consolider la coopération internationale pour promouvoir un accès inclusif à l'intelligence artificielle et aux innovations numériques.

Mis en place grâce à la volonté de la Commission économique des Nation unies pour l'Afrique, le Caria sera ainsi le point central des chercheurs africains en vue de mener et diffuser des travaux de recherche avancés en utilisant des technologies de pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle.