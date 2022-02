Congo-Brazzaville: Boxe - Aimé Patrick Lissassi confirmé président de la ligue de Brazzaville

Le nouveau président a promis de travailler dans le but de poursuivre les efforts engagés en faveur du développement de la discipline et de son accélération dans le processus de professionnalisation.

" Pour ce nouveau mandat, nous mettrons tout en œuvre pour l'aborder dans de meilleures conditions... Notre volonté est de proposer un mandat de qualité et de partager avec vous la passion pour la boxe ", a déclaré Aimé Patrick Lissassi au terme de son élection, le 21 février au gymnase Henri-Elendé.

Les boxeurs ont, en effet, fait le choix de la continuité car le nouveau président connaît parfaitement la maison. L'ex-premier vice -président assurait déjà l'intérim de la présidence, après l'élévation de son prédécesseur, Elias Mfoudi, au poste de deuxième vice-président de la Fédération congolaise de boxe (Fécoboxe). Désormais confirmé à ce poste, il a eu une pensée pour celui qu'il qualifie de précurseur et développeur de la discipline en faisant le choix de la continuité.

" Je suis heureux de continuer le travail accompli par mon prédécesseur et ami, actuel deuxième vice- président de la Fécoboxe, Elias Galmich Mfoudi. Il est le précurseur et le développeur de notre discipline. Il faut rester sur cette lancée. Mon objectif sera d'être à la hauteur de vos espérances, en continuant ce que mon prédécesseur a engagé et peut-être des nouvelles animations verront le jour, sous l'impulsion de mon nouveau bureau ", a-t-il souligné.

C'est dans la discipline et la rigueur qu'il entend écrire les plus belles pages de la boxe brazzavilloise. Son premier défi consiste à revoir le fonctionnement de tous les clubs en procédant par leurs assemblées générales. Il s'est engagé à mettre un accent particulier sur la formation des cadres et dirigeants sportifs, des officiels et encadreurs techniques. " Sans encadrement professionnel, il sera difficile d'avoir des sportifs performants ", a-t-il précisé.

Toujours dans la recherche de la performance, il entend multiplier les compétitions, notamment les coupes départementales et la coupe de Brazzaville, dans le but de permettre aux boxeurs de la ville capitale de livrer les prestations de qualité, lors des championnats nationaux.

Il sera aidé dans l'exercice de ses fonctions par Charles Ngoma Mayinga, qui assume les fonctions de premier vice- président. Stell Clarvy Gabiot est le secrétaire général. Mamie Ombelé occupe le poste de trésorière générale. Lutera Oko, Roch Kitoko et Michelle Alda Mbelé sont les membres du commissariat aux comptes. La Fécoboxe entend jouer sa partition pour accompagner la ligue des Brazzaville à atteindre ses objectifs.

" La Fécoboxe est engagée dans une dynamique de redynamisation de toutes ses structures. Ce qui sous-entend que l'inertie n'est plus au rendez-vous. Je convie les dirigeants nouvellement élus à prendre la mesure de cet élan pour s'harmoniser avec les visées de la fédération. Il faut se fixer des buts avant de les atteindre. La fédération vous doit un accompagnement conséquent et renouvelé. La fédération compte sur vous pour rehausser notre noble art, en faisant pratiquer la boxe pour le soin des corps, pour le mental et pour avoir les champions ", a précisé Gaétan Nkodia, le président de la Fécoboxe.