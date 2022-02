Algérie: Algérie-Iran - La coopération bilatérale dans les Energies renouvelables évoquée

Alger — Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane, a reçu des responsables iraniens avec lesquels il a discuté des possibilités de coopération dans le domaine des énergies renouvelables, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Il s'agit des MM. Mir Masoud Hosseinian et Ali Ghomshi, respectivement, directeur général pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et chef de département pour l'Afrique du Nord au ministère iranien des Affaires étrangères, accompagnés de l'ambassadeur d'Iran en Algérie M. Hossein Mashalchizadeh.

Lors de cette audience, les deux parties ont souligné la qualité des relations algéro-iraniennes et exploré les moyens de coopération économique et commerciale dans le domaine des énergies renouvelables, selon le communiqué.

De son côté, M. Hosseinian a exprimé l'intérêt des entreprises iraniennes spécialisées dans l'industrie éolienne et dans la construction et la maintenance des centrales solaires photovoltaïques à investir en Algérie et développer des projets concrets de partenariat avec les entreprises algériennes.

Le diplomate iranien a saisi cette occasion pour inviter le ministre à visiter l'Iran afin de s'enquérir sur place du niveau de développement de l'industrie des énergies renouvelables, ajoute le communiqué.