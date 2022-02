Afrique: Trophées des médias africains - La remise des prix prévue le 25 février

Organisée par le Réseau panafricain des journalistes (RPJ), la première édition des Trophées des médias africains accueillera près d'une dizaine de pays à Brazzaville pour des moments d'échange et de partage qui se clôtureront par la remise de prix, le 25 février, aux meilleurs chevaliers du micro du continent.

Le Congo, pays hôte, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, le Burundi, le Bénin, la Guinée-Conakry, le Sénégal et le Mali sont les différents Etats africains concernés par l'événement. Au total, près d'une quarantaine de journalistes répondront présents à la première édition des Trophées des médias africains, placée sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

L'événement vise à célébrer et récompenser le mérite des brillants présentateurs de journaux parlés et télévisés des pays francophones du continent. Selon Adrien Wayi Lewy, président du comité d'organisation de cet événement et aussi président du RPJ, il s'agira de primer deux meilleurs journalistes de chaque pays participant, l'un en radio et l'autre en télévision, pour leur travail abattu en 2021. " Nous avons, au niveau du bureau continental, élaboré un certain nombre de critères qui ont été distribués à tous les représentants des pays en vue de choisir les meilleurs d'entre eux. Au Congo-Brazzaville, c'était la même chose ", a-t-il détaillé.

La sélection aux trophées des médias africains se fonde sur plusieurs critères, à savoir la voix radiophonique; la bonne diction; l'aptitude à l'improvisation; la maîtrise de la langue d'expression; le bon niveau de culture générale; la gaieté; le look télégénique: l'économie de contact avec la caméra, qui consiste à plus regarder le public et à moins lire le support papier sur le plateau.

Prélude à la cérémonie de remise des trophées des médias africains, il se tiendra deux journées scientifiques au mémorial Pierre-Savorgnan- de- Brazza, sur le thème " La presse à l'ère de l'internet et des réseaux sociaux ".

Notons qu'après Brazzaville, qui abrite la toute première édition de la cérémonie de remise des trophées des médias africains, les organisateurs envisagent que l'événement ait lieu de façon tournante dans d'autres villes africaines, disposées à l'accueillir.