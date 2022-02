Congo-Brazzaville: Inflation - Hausse continue des prix des produits essentiels

L'indice national harmonisé des prix à la consommation a bondi à 1,5% depuis décembre 2021, poussant à une pression inflationniste de plus 2%. La flambée des prix touche principalement les produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+3,2%), de même que les factures d'eau, d'électricité et du gaz (+1%).

L'enquête de l'Institut national de la statistique (INS) a pour base les données de décembre 2021. La hausse mensuelle du niveau des prix par rapport au mois précédent est due à l'augmentation des prix des aliments, logement, eau, électricité, gaz, transports... Dans l'ensemble, l'INS a noté une évolution " quasi stable " des prix à la consommation.

L'indice national harmonisé des prix à la consommatio est un indicateur synthétique qui permet de calculer le niveau de l'inflation au plan national, à partir de la variation moyenne des prix des biens et services constituant la dépense monétaire de consommation finale des ménages. À Brazzaville, les derniers chiffres de l'Indice des prix de décembre 2021 s'élèvent à 103,8 points. " Il s'est accru de 0,1% par rapport au mois précédent et de 0,6% en augmentation cumulée sur douze mois. La variation en moyenne sur douze mois exprimant le suivi mensuel du taux d'inflation annuel se situe à 1,6% ", résume le rapport de l'INS.

La flambée des prix observée dans la capitale, au cours de cette période sous revue, concerne les prix des aliments et boissons non alcoolisées, de loyer et courant (+0,4%). Les coûts des transports et de la communication ne devraient pas s'améliorer, tandis que les prix de restaurants et hôtels enregistrent une nette baisse (-3%) par rapport à l'année précédente. Par exemple, les prix des produits congelés, du sucre, du pétrole lampant continueront de grimper, à en croire la même étude de l'INS.

La situation de la ville capitale est loin d'être unique, car l'Indice harmonisé des prix à la consommation de Pointe-Noire s'élève à 102,9 points, en hausse de 0,4%. La hausse du niveau des prix est entraînée par les coûts de " l'Enseignement " ayant enregistré une hausse de 3,6%. Les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ont connu une augmentation accélérée des prix de 5,5%.

À Dolisie, département du Niari, l'Indice harmonisé des prix à la consommation est estimé à 107,0 points, en baisse de 0,5% par rapport à celui du mois de novembre 2021. Cependant, cet indice a augmenté de 4,7%. " La légère baisse du niveau des prix observée ce mois de décembre 2021, par rapport à celui de novembre 2021, trouve sa principale explication dans la baisse des prix "Produits alimentaires et boissons non alcoolisées" (3,5%). Sur un an il a été majoré de 5,4% ", précise le rapport.

Il faut noter que la flambée rapide des prix du ciment observée ces derniers temps dans les principales villes du pays risque d'entraîner des effets négatifs, notamment sur le secteur de bâtiments et travaux publics et l'ensemble des activités connexes.