Afrique: Décès suspects - La demande des "Avengers" au DPP

Le panel d'avocats connu comme les "Avengers" a fait, ce mardi 22 février, son grand retour sur la plateforme médiatique après quelques mois d'absence. C'était lors d'une conférence de presse tenue au bureau de Rama Valayden à Port-Louis. Le panel est revenu sur l'affaire Kanakiah, Kistnen et Mooniaruck. Les avocats ont aussi tiré à boulets rouges sur la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC).

"Nou dir DPP (Directeur des poursuites publiques) donn nou tou statement ki ena dan bann case Kanakiah, Kistnen tousala pou nou fer nou lanket an paralel", a déclaré Rama Valayden au côté d'Anoup Goodary et de la nouvelle adhérente au panel, l'avocate Priya Balgobin. Cette dernière compte plus de 10 ans d'expérience dans le domaine et est aussi Lecturer à l'université de Maurice.

Rama Valayden n'a pas mâché ses mots à l'encontre de la police à qui il reproche de ne pas faire la part des choses dans l'affaire Kistnen. Il déplore aussi le fait que ces derniers n'ont pas mené l'enquête correctement. "L'affaire Kistnen est une honte nationale, honte pour tous ceux qui n'ont pas agi, ne se sont pas mobilisés.

Des éléments importants de l'enquête ont disparu au bureau du Forensic Science Laboratory. Il y a eu des rencontres aux Casernes centrales pour trouver la stratégie afin de manipuler des informations et prôner le cover up", fustige Rama Valayden, qui ajoute qu'il attend la levée des restrictions sanitaires pour des rencontres afin de mobiliser la masse citoyenne.

Rama Valayden a aussi déploré le retard dans l'exercice de promotion au sein de la police, tout en affirmant que cet exercice mettrait en péril le système en place.

La MBC en a aussi pris pour son grade lors de ce point de presse. Selon Rama Valayden, l'on ne peut la redevance de Rs 150 pour obtenir des informations manipulées.

Rama Valayden a aussi commenté la polémique autour de la déclaration du député Gilbert Bablee, qui a soutenu la ville de Vacoas serait à l'image de Manhattan. "Gilbert pann dir Manhattan li. Linn dir Man Hat, Atann. Biento li pou tir sapo e kit MSM. Li pou rezwenn nou."

L'affaire Kaya

À une question de la presse suivant la mort de Kaya, où plusieurs personnes reprochent à Rama Valayden son implication dans cette affaire, l'avocat a déclaré qu'il a été celui qui avait demandé que la famille obtienne une compensation. "C'est dans le but de dépénaliser le gandia que tout est parti en vrille.

Si ça avait été le cas, on aurait eu moins de mort suite à la consommation de drogue synthétique aujourd'hui. Je suis parti à Rodrigues à ce moment-là certes mais pas pour fuir mes responsabilités. Je défendais la cause des pêcheurs là-bas c'est pour cela", a-t-il expliqué. Il déplore que beaucoup ne prennent à cœur la cause de Kaya que maintenant.