Algérie: Sétif - Mise en service avant fin 2022 du pôle sportif de Djebel Megres

Setif — Le pôle sportif de Djebel Megres (wilaya de Sétif) sera mis en service "avant la fin de l'année 2022", a-t-on appris mardi auprès de la Direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Dans une déclaration à l'APS, le directeur de la jeunesse et des sports, Lyazid Zouaoui, a indiqué que les structures sportives et de jeunes de la wilaya de Sétif "seront renforcées d'ici à la fin de l'année en cours au plus tard, par un nouveau pôle sportif s'étendant sur huit hectares".

M.Zouaoui a également relevé que les travaux de pose du gazon synthétique du terrain de football du pôle sportif de Djebel Megres ont été achevés, tandis que le chantier de réalisation de la piste d'athlétisme a atteint 50 %.

Une fois mis en service, il est attendu que cet édifice sportif devienne "la destination privilégiée" des équipes sportives pour effectuer leurs entraînements compte tenu de son emplacement culminant à 1.800 mètres d'altitude, dans une région distinguée par un froid intense en hiver et un temps modéré en été.

Cet emplacement en fera, selon lui, un endroit idéal, en particulier pour les équipes de football, appelés à y effectuer leurs entraînements, et permettra de réduire les coûts de leurs stages qui se déroulent principalement à l'extérieur du pays.

Le secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sétif compte 12 piscines, 12 complexes sportifs de proximité, 11 auberges de jeunes, 60 structures sportives et 80 établissements de jeunes, en plus de l'Ecole nationale des sports olympiques El Bez qui est un édifice sportif par excellence.

Le pôle sportif de Djebel Megres qui sera réceptionné d'ici à la fin de l'année en cours, sera aussi composé d'autres installations sportives dont les chantiers n'ont pas été encore lancés, tels qu'un stade de football de 1.200 places et une salle omnisports dont la levée du gel sur ces projets est souhaitée par les habitants de Sétif.