Afrique: Inauguration du stade Abdoulaye Wade - Une étoile de plus pour Macki Sall

Le Président sénégalais, Macki Sall vient de glaner une étoile de plus dans sa riche carrière politique à travers l'inauguration du nouveau stade Adoulaye Wade de Diamnadio ce 22 février 2022, après le sacre le 6 février 2022 des Lions de la Térenga lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations au Cameroun et sa prise de fonction la veille, en tant que président de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union Africaine pour un an.Plus qu'une inauguration, c'est un moment fort de son mandat que Macki Sall vient " d'inscrire en lettres d'or " dans l'histoire du Sénégal.

Surtout que le caractère solennel de ce moment est renforcé par la présence des Présidents Paul Kagamé du Rwanda, Recep Tayyip Erdogan de Turquie, Adama Barrow de Ganbie, Georges Weah du Liberia, Umaro Sissoco Embalo de Guinée équatoriale.

Mais également par Gianni Infantino, président de la Fifa et Patrice Motsepe, président de la Caf. Le Chef de l'État sénégalais a tenu à faire de cette inauguration un moment de communion et de rassemblement de tous les Sénégalais. C'est e cela qu'il a associé le coach des Lions de la Térenga, Aliou Cissé, la star de Liverpool Sadio Mané et le capitaine de l'équipe nationale, Kalidou Coulibaly à l'ordre protocolaire.

La victoire politique pour le Macki Sall est plus grande. Parce qu'en plus de ce que le stade réunit certainement tous les Sénégalais pendant quelques heures, il renforce sa stature d'homme d'Etat en donnant le nom de son prédécesseur et ancien adversaire au stade.

Surtout que Me Abdoulaye Wade reste un grand Chef d'Etat dans l'esprit des Sénégalais et des Africains. " L'heureuse synchronisation" que représente tous ses évènements heureux pour le Sénégal et surtout pour son Président, c'est - peut-être à un degré moindre - l'inauguration par Macki Sall d'une aussi importante infrastructure qui porte l'illustre nom de son prédécesseur, champion du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique dont Me Abdoulaye Wade était le champion.