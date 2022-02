Afrique: Coupe d'Afrique de Slam de Poésie - Julio Pierre Louis sur la 2e marche du podium en Éthiopie

Ils étaient huit candidats talentueux, venus de huit pays d'Afrique, à avoir participé à la Coupe d'Afrique de Slam de Poésie le 16 février à Addis-Abeba, en Éthiopie. Maurice y était représenté par le Rodriguais Julio Pierre Louis, originaire du village de Palissade, à Rodrigues, et issu d'une famille d'artistes, dont le chanteur et slameur connu Stelio Pierre Louis. Le jeune homme a terminé deuxième sur le podium face au duo guinéen Elhadj Oumar Baldé, alias EOB, et Mohamed DM Dieng, du groupe DimèdiSlam.

De son nom d'artiste "Ninja", Julio Pierre Louis avait, à Maurice, remporté en 2021 le slam national, le Gran Slam Poezi Moris. Il avait aussi remporté la phase qualificative pour la Coupe d'Afrique de Slam de Poésie qui s'est tenue en 2019 au Skool of Arts, à Rodrigues. Malgré les conditions sanitaires, il est arrivé en Afrique il y a une semaine.

"À Addis-Abeba, je me suis senti comme à Rodrigues. Dans la rue, les gens te disent bonjour même s'ils ne te connaissent pas. Il n'y a aucune distinction entre les gens", explique Julio Pierre Louis, qui appréhendait son départ, Addis-Abeba étant un pays qui connaît la guerre. "Lorsqu'ils se sont adressés à moi en anglais, 'anglela sonn kreol parski ena enn doz lamour ladan'. J'ai eu un très bel accueil. Je me suis vite adapté. Les gens ont été très corrects."

Une expérience dont le Rodriguais se dit fier au regard de la dose de générosité qu'il a reçue en Afrique et de l'absence d'esprit de compétition entre les slameurs. Julio Pierre Louis ne rougit d'ailleurs pas de sa deuxième place car il reconnaît que les vainqueurs étaient très bons. "Je dis toujours que lorsque ce n'est pas ton heure, ce n'est pas ton heure. J'ai perdu une médaille d'or mais peut-être que le Bon Dieu a préparé 'enn koup diaman pou mwa'."

Bien qu'il représente la République de Maurice, le jeune homme avoue qu'au fond, il pensait à son île Rodrigues. "À Rodrigues, il y a tellement de talents, d'artistes, de super chanteurs, slameurs, comédiens et danseurs mais qu'on ne voit pas. Comme j'ai eu la chance de représenter mon île à l'étranger, je souhaite ramener de la lumière à Rodrigues pour que les artistes cachés soient vus et que ceux qui peuvent pousser nos jeunes le font. Je ne suis pas plus spécial que les autres. J'ai ramené la deuxième place, mais peut-être qu'un jeune dans un autre village a le talent pour ramener le trophée."

Après une expérience enrichissante à Addis-Abeba, Julio Pierre Louis met à présent le cap sur la prochaine Coupe du monde. "Maintenant que je me suis mesuré à ces slameurs, je sais que la compétition 'pou mesan e dife pou ena ladan'."