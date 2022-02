Afrique de l'Ouest: Gérer les défis d'une région en transition - Niger, Libye, Soudan et Tchad

communiqué de presse

Le Centre 4S et Promediation organisent les 23 et 24 février 2022 à Niamey un séminaire de haut niveau consacré à la reconfiguration régionale du Sahel oriental (Libye, Tchad, Soudan, Niger) alors que s'ouvrent une période de tous les dangers pour la région : transitions politiques disputées et élections contestées en Libye, au Soudan et au Tchad ; difficiles négociations et démobilisation des groupes armés ; départ de Barkhane du Mali, etc. La soixante de décideurs et participants, triés sur le volet pour leur intérêt sur la zone, pourront évoquer les défis et construire des solutions pour une région en transition et en profonde mutation.

Le Centre de Stratégies et de Sécurité pour le Sahel et le Sahara (Centre 4S) et Promediation organisent les 23 et 24 février 2022 à Niamey un séminaire de haut niveau intitulé « Les défis d'une région en transition : Niger, Libye, Tchad et Soudan » regroupant une soixantaine de hautes personnalités de Libye, du Tchad, du Soudan et du Niger pour évoquer les défis d’une région en transition avec des décideurs, des chercheurs, des représentants de la société civile, des diplomates, des acteurs économiques, des médiateurs, de représentants de think thank et des acteurs de terrain.

« La multiplication des transitions politiques au Sahel et départ de Barkhane du Mali rendent nécessaires de penser à l’avenir de la région. Pour ce faire, nous offrons aux décideurs, aux penseurs et aux acteurs de terrain un espace d’échanges, de dialogues et de réflexion unique au cœur du Sahel. C’est un moment crucial pour notre région et il est important que tous les décideurs présents discutent entre eux pour proposer des solutions pacifiques et faire de notre une région un espace plus sûr. » a déclaré Ahmedou Ould Abdallah, président du Centre 4S.

Ce séminaire de Niamey, centré sur les espaces en transition du Sahel oriental, est la nouvelle formule de la 8ème édition du Séminaire Maghreb-Sahel organisé par Promediation et le Centre 4S et qui offrent depuis près de 10 ans aux décideurs, aux acteurs de terrain, aux chercheurs, aux diplomates, et à la société civile un espace d’échanges et de dialogues privilégiés et unique en son genre. Plusieurs hautes personnalités politiques et sécuritaires de Libye, du Soudan, du Tchad et du Niger sont attendues.

La recomposition du dispositif européen au Sahel, et alors que depuis 10 ans, la crise en Libye constitue un enjeu pour la stabilité de l'ensemble de la région, que les migrations illégales et la contrebande alimentent les réseaux criminels transfrontaliers, que des mouvements rebelles de la région se déplacent entre la Libye, le Soudan et le Tchad, tout comme des groupes extrémistes ; et que ces pays mènent des transitions politiques à hauts risques, quels peuvent être le futurs possibles de la région ? Les autorités de Libye, du Niger, du Soudan et du Tchad sont bien conscientes des enjeux politiques, sécuritaires et des problèmes de sécurité transfrontalière et ont tenté de renforcer la coopération régionale à cet égard.

Ce séminaire vise à promouvoir une réflexion sur les défis communs auxquels sont confrontés les États de la région et les efforts de coopération, en se concentrant sur la dynamique spécifique des zones transfrontalières fragiles entre la Libye, le Niger, le Soudan et le Tchad. Ce diagnostic partagé s'appuiera sur les diverses expériences et perspectives des décideurs politiques, diplomates, chercheurs et acteurs locaux afin de mieux comprendre les réalités locales et régionales et de formuler des propositions concrètes.

« Ces rencontres et séminaires que nous organisons depuis près de 10 ans sont des occasions de discuter, de trouver des solutions et parfois de conclure des accords, des trêves, voire des paix qui paraissaient impensables. Cet espace du Sahel oriental est soumis à d’énormes pressions et enjeux (retour des groupes armés, dialogues politiques intérieurs, migration et trafics transfrontaliers) qu’il faut gérer. Nous contribuons par ce séminaire, à pousser les acteurs dans des logiques non conflictuelles, vers des processus politiques et des dynamiques positives. C’est le rôle du médiateur. » a déclaré Éric Blanchot, Directeur Général de Promediation et médiateur.

Promediation est une ONG à but non lucratif, réunissant des médiateurs professionnels et des experts dans le domaine de la médiation, de la négociation et de la gestion des conflits et des crises politiques combinant compétences en matière de médiation et une longue expérience de terrain. Promediation est actif en Afrique, au Maghreb, au Proche et Moyen-Orient.

Le Centre 4S (Centre de Stratégies et de Sécurité pour le Sahel et le Sahara) est un centre de recherche basé à Nouakchott (Mauritanie) fondé et dirigé par Ahmedou Ould Abdallah. Ce dernier est ancien ambassadeur, ancien représentant du secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et actuel représentant spécial de l’OIF pour le Tchad.