Algérie: Les infrastructures sportives de Sig offrent toutes les conditions pour abriter des compétitions des JM

Mascara — Les infrastructures sportives de la ville de Sig (wilaya de Mascara) "offrent toutes les conditions" pour abriter des compétitions des jeux méditerranéens Oran-2022, a affirmé mardi le commissaire de la 19ème édition de cette manifestation sportive, Mohamed Aziz Derouaz.

"Le stade de football, doté d'une capacité de 20.000 places, et la piscine olympique qui constituent le nouveau complexe de Sig offrent toutes les conditions requises pour abriter une partie des matchs de football et des rencontres de waterpolo programmés dans le cadre des prochains jeux méditerranéens d'Oran", a indiqué M. Derouaz au cours d'une visite d'inspection de cette infrastructure sportive, en compagnie de membres de la commission de la jeunesse, des sports et du mouvement associatif de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Le même responsable a ajouté que "l'impression positive" qu'il avait ressenti après cette visite "est la même que celle des représentants du Comité international des JM".

De son côté, le président de la commission de l'APN, Hamid Aït Ameur, a salué les efforts déployés au niveau de la wilaya de Mascara pour assurer un succès à cette 19ème édition des JM qui sera une opportunité pour donner "une meilleure image de l'Algérie à l'étranger et mettre en relief les efforts de l'Etat dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle".

Le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, a indiqué que "les autorités de wilaya ont proposé au ministère des moudjahidine et ayants droit de baptiser le nouveau complexe sportif au nom du moudjahid et ancien joueur de l'équipe du FLN Abdelkrim Kerroum, décédé dernièrement dans la ville de Mohammadia, en signe de reconnaissance aux services nobles consentis pour l'Algérie durant la guerre de libération nationale et après l'indépendance du pays".

Le complexe sportif de Sig s'étend sur une superficie de 11 hectares. Il comprend, en plus du stade de football d'une capacité de 20.000 spectateurs qui sera livré définitivement au mois d'avril prochain, une piscine olympique avec deux bassins, une salle omnisports, un terrain d'athlétisme et un autre réservé à l'entraînement et à la récupération, selon les explications fournies par le directeur local de la jeunesse et des sports, Lahcen Lâadjed.

La délégation de la commission de la jeunesse, des sports et du mouvement associatif de l'APN a effectué une visite d'information de trois jours consacrée au secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mascara, au cours de laquelle elle a inspecté plusieurs infrastructures et rencontré des représentants des clubs sportifs et des associations juvéniles locales.