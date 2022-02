Algérie: Tipasa - Ouverture de deux cliniques d'urgences médicales dans des zones éloignées

Tipasa — Deux nouvelles cliniques de proximité d'urgences médicales, ont été ouvertes mardi au niveau de zones isolées de la wilaya de Tipasa, afin de réduire la pression sur les hôpitaux et garantir une meilleure prise en charge des malades.

Le wali, Aboubakr Seddik Boucetta, a procédé à la mise en service de l'un de ces deux établissements de proximité, à Béni Milleuk à l'occasion d'une visite de travail dans cette commune montagneuse de l'extrême ouest de la wilaya ( considérée comme l'une des plus pauvres du pays). La 2eme clinique d'urgences médicales a été mis en exploitation dans la région d'El Hamdania, de la commune de Cherchell.

Selon les explications fournies sur place, par le directeur de la santé et de la population (DSP), Mohamed Bourahla, les urgences médicales de la clinique de Beni Milleuk, ayant fait l'objet d'une opération de réhabilitation dans le cadre d'un programme national visant le renforcement des cliniques de proximité, travaillent en H24 et disposent de différents équipements médicaux, dont un laboratoire et un service de radiologie.

Cette clinique, située sur les hauteurs de la daïra de Damous, classée zone d'ombre, compte, également, des salles d'hospitalisation pour la prise en charge des malades, pendant 48 heures, avant leur transfert vers des établissements spécialisés, en cas de nécessité.

Sur place, le wali de Tipasa a souligné l'impératif d'assurer une garde de nuit au niveau de la structure, ainsi qu'une bonne prise en charge des malades, notamment les femmes enceintes.

Il a, également, proposé de lancer une réflexion sur l possibilité d'assurer, une fois par semaine, des examens médicaux spécialisés en gynécologie, allergies et neurologie, entre autres.

Concernant le problème de la numérisation soulevé par le personnel médical des deux cliniques, le wali de Tipasa s'est engagé à inscrire une opération de numérisation de la totalité des structures de santé de la wilaya.

L'opération portera sur la mise en place d'un réseau numérique qui permettra aux médecins généralistes de lire les radiographies des malades, sans avoir à se déplacer, tout en ayant la possibilité de solliciter, à distance, l'avis de médecins spécialistes sur des cas complexes et sensibles.

Le DSP à fait savoir que le programme national de redynamisation des cliniques de proximité pour en faire des urgences médicales, touchera, " six autres cliniques de la wilaya et dont la majorité est située dans des zones isolées" ajoutant que "les opérations de leur équipement vont bon train".

Sur un autre volet, le wali de Tipasa a procédé, à l'occasion de cette visite, à la mise en service du réseau d'alimentation en eau potable (AEP) des douars de Choula, Ghazlia et Beni Omar, sur les hauteurs de Beni Milleuk, à 17 km au sud de Damous, et à 800 m d'altitude. Des zones qui font face au problème de manque d'eau souterraines et à la difficulté de forage de puits, a déploré le directeur local des ressources en eau, Ali Benbadi.

La mise en service de ce réseau AEP, à Beni Milek, a permis de réduire un tant soit peu, vu le faible débit des forages, le déficit en eau potable enregistré dans la région, dans l'attente de l'achèvement du projet du transfert d'eau à partir du barrage de Kef Eddir.

Selon la fiche technique du projet, une enveloppe de 75 MDA a été mobilisée pour la réalisation de ce réseau et son raccordement à un réservoir d'eau et à une station de pompage, pour alimenter une population estime à 4.500 habitants.