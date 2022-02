Afrique: Des parlementaires britanniques réaffirment leur soutien au peuple sahraoui

Londres — Les membres du groupe parlementaire britannique pour l'amitié avec le peuple sahraoui ont renouvelé leur soutien à la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance et se sont engagés à continuer de travailler au sein du Parlement britannique pour défendre sa cause.

Ces élus britanniques ont réaffirmé leur position en faveur de la juste cause du peuple sahraoui et sa lutte pour l'autodétermination, lorsqu'ils ont reçu, lundi soir, au Parlement britannique, une délégation du Front Polisario, conduite par le représentant du front en Europe et auprès de l'Union européenne (UE), Oubi Bouchraya Bachir, rapporte mardi l'Agence de presse sahraouie (SPS).

A cette occasion, la délégation sahraouie a informé les membres du Bureau du groupe parlementaire britannique au sujet de la situation des droits de l'Homme dans les territoires occupés et du pillage continu des ressources naturelles, appelant le gouvernement britannique à jouer un rôle positif au niveau du Conseil de sécurité et à pression sur la partie marocaine en vue de se conformer à la légalité internationale et respecter les accords portant organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental.

La rencontre a également été l'occasion pour la délégation sahraouie d'informer les parlementaires britanniques sur les derniers développements liés au conflit du Sahara occidental depuis la reprise de la lutte suite à l'agression commise par l'armée marocaine le 13 novembre 2020 à Guerguerat en violation du cessez-le-feu.

Il a été question également du nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, qui s'est récemment rendu dans la région.

La réunion s'est déroulée en présence notamment de Jeremy Corbyn, l'ancien chef du Parti travailliste. La délégation sahraouie, conduite par le diplomate Oubi Bouchraya Bachir, comprenait Sidi Braika, le représentant du Front Polisario au Royaume-Uni, et son adjoint, Hamdi Youssef.