Afrique de l'Ouest: Un rapport met en exergue la rareté des ressources éducatives adaptées au programme d'enseignement

Diamniadio — Un rapport d'analyse diagnostic de la chaîne des ressources éducatives du Sénégal du primaire au moyen secondaire a pointé du doigt une rareté criante de matériels et manuels didactiques, et de ressources numérique adaptées au programme en cours dans le système scolaire.

Le rapport rendu public mardi au siège du ministère de l'Education nationale à Diamniadio est l'œuvre de l'Institut national d'Étude et d'Action pour le Développement de l'Éducation (INEADE).

Les manuels sont insuffisants à l'élémentaire avec une pénurie chronique et une extrême rareté au secondaire, a ainsi souligné la représentante de l'équipe technique de l'INEADE Binta Bâ Kâ.

Relevant un problème de disponibilité de ressources éducatives à tous les niveaux, elle a souligné que la norme d'un manuel par élève n'était pas respectée dans l'élémentaire davantage pourvu en manuels que le moyen secondaire.

On a en moyenne quatre manuels pour dix élèves et au secondaire et parfois même pour 100 élèves dans certaines localités, a fait remarquer le représentante de l'INEADE.

Elle a signalé des disparités notées dans certaines localités où les établissements ont des partenariats stratégiques, en dehors de l'Etat du Sénégal, pour disposer d"assez de manuels pour les élèves.

L'objectif de l'analyse diagnostic des ressources éducatives était d'identifier les difficultés rencontrées par le Sénégal pour doter les enseignants et les élèves manuels didactiques.

Par ressources éducatives, a-t-elle expliqué, on peut entendre tout support numérique et imprimé, matériel didactique, le tableau, les matériels utilisés par les enseignants, le matériel audiovisuel, les labos qui même s'ils existent dans les établissements ne sont pas fonctionnels".

Il s'agit à travers ce travail diagnostic, "de savoir comment améliorer le dispositif mis en place".

Pour la représentante du Secrétaire général du ministère, modératrice de la rencontre, il y a une "possibilité de s'appuyer sur cette étude pilote pour améliorer à termes les résultats d'apprentissage des élèves du primaire et du secondaire".

"L'amélioration de la qualité des services d'éducation et de formation reste une des axes stratégiques de notre plan sectoriel qui passe par l'inscription des ressources éducatives au centre de notre politique éducative", a-t -elle ajouté.

Le Sénégal a été sélectionné pour figurer dans la liste des pays pilotes pour la mise en œuvre des activités d'analyse diagnostic des stratégies et politiques de production et de diffusion des ressources éducatives, a dit le Chef du secteur Education du Bureau régional multisectoriel de l'Unesco pour l'Afrique de l'Ouest.

"L'opportunité est ainsi offerte au Sénégal de pouvoir partager son expérience en matière de ressources éducatives mais aussi de pouvoir bénéficier de celle des autres pays engagés dans cet ambitieux projet", a-t -il souligné.

Au regard des nombreux enjeux liés à ces ressources éducatives et du fort potentiel du programme pour améliorer de manière substantielle la qualité des apprentissages dans les pays francophones.

Le projet "Ressources éducatives" cherche ainsi à répondre au fait que "peu d'Etats disposent d'une politique nationale du livre scolaire et des ressources éducatives".

A l'issue de ce rapport présenté devant les acteurs du système éducatif, des recommandations ont été formulées afin que des mesures fortes soient prises pour qu'on puisse corriger ces dysfonctionnements.

Parmi les recommandations figure la nécessité de financer de manière endogène les manuels scolaires au lieu de dépendre des partenaires stratégiques et de former les enseignants à l'utilisation de manuels et de mettre en place un dispositif de gestion des manuels scolaires.

Il s'agit également de "sécuriser les fonds, de faire en sorte que les manuels utilisés à tous les cycles puissent être en conformité avec notre propre programme scolaire et nos réalités".

Au moment où on utilise l'approche par les compétences (APC) comme méthode d'approche pédagogique, les manuels disponibles sont conçus sur la base de l'ancien programme. D'où la nécessité de "corriger ce dysfonctionnement", note l'une des recommandations.