Afrique: Constantine - Engouement pour les innovations en matière d'énergies renouvelables au salon BUILTEC

Constantine — La troisième journée de la 2ème édition du Salon des constructions modernes et des technologies nouvelles (BUILTEC) de Constantine a enregistré un engouement des visiteurs pour les innovations en matière d'énergies renouvelables et de recyclage, notamment le béton lumineux et le ralentisseur intelligent.

Les visiteurs de cette manifestation, ouverte dimanche passé par le wali Messaoud Djari, ont montré un grand intérêt pour ces deux produits, "les premiers du genre en Algérie", développés par la start-up constantinoise "Harmony Beton".

Dans une déclaration à l'APS, le directeur de cette Start-up, Anis Slimani, a indiqué que les ingénieurs de cette entreprise ont développé un béton luminescent capable d'absorber les rayons du soleil durant la journée

et de la transformer en lumière colorée durant la nuit, ainsi qu'un ralentisseur intelligent renforcé avec du béton le rendant à la fois luminescent visible la nuit par les conducteurs et souple au contact des roues des voitures.

La même source a précisé que ce produit sera "prochainement" mis sur le marché dans un premier temps, puis orienté vers les marchés extérieurs "à moyen terme".

Ce produit permet d'économiser 30 % de ciment utilisé dans la fabrication du béton, a révélé Anis Slimani, estimant que le nouveau produit contribue à la préservation de l'environnement en réduisant les émissions de gaz dégagées par les cimenteries.

"Une tonne de poudre Verallia permet d'éviter une tonne de substances responsables du réchauffement climatique", a-t-il assuré.

Ces innovations permettent ainsi de rendre plus agréable l'espace urbain, réduisent la pollution lumineuse en ville et embellissent d'une manière moderne les places publiques, les trottoirs et les routes, a-t-ilnoté.

Cette 2ème édition du Salon BUILTEC qui sera clôturé mercredi, a connu la participation de 45 exposants venus de plusieurs wilayas du pays activant dans le domaine de la construction et des nouvelles technologies, dont des promoteurs immobiliers, des laboratoires d'essais et de contrôle, des bureaux d'étude ainsi que des banques, des assurances et des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication.