Sénégal: Prix Goncourt 2021 - L'Unesco salue " l'universalisme singulier " de Mbougar Sarr

Dense avec des personnages aussi bien " mystérieux qu'intéressants ", passionnant, universel et singulier à la fois. C'est avec louanges que l'Unesco a accueilli, à Paris, le roman " La plus secrète mémoire des hommes ", du Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021.

" Le monde est fait pour aboutir à un beau livre ", disait Stéphane Mallarmé. Si cette pensée n'est pas toujours en odeur de sainteté auprès des croyances religieuses, elle s'est diffusée, hier (lundi), à travers des diplomates et spécialistes de l'Unesco après analyses et critiques du roman " La plus secrète mémoire des hommes " (éditions Philippe Rey), de Mohamed Mbougar Sarr. L'œuvre du Sénégalais a été perçue comme " une lumière dans le labyrinthe du monde ". " Tout livre parle de la vie des hommes donc le mien ne déroge pas à cette règle ", a sobrement présenté le prix Goncourt 2021 devant la nombreuse assistance de la salle Miro, au siège de l'institution onusienne.

" J'ai écrit ce livre dans une grande jubilation qui n'exclut pas l'effort et la difficulté. Je voulais recourir à tous les genres et formes de la littérature et les incarner ". Et c'est réussi !

Pour Souleymane Jules Diop, l'ambassadeur du Sénégal à l'Unesco, Mbougar Sarr se situe dans la lignée des grands écrivains sénégalais. Mais le jeune écrivain sénégalais (31 ans) a quelque chose de particulier. Et cela tient dans la construction de l'œuvre. " J'ai écrit ce livre sans plan, sans architecture. Pendant trois années, je me suis perdu. Je n'avais pas peur quand le roman partait à la dérive. Je retravaillais. Je n'avais aucune envie de me limiter. La structure se construit a posteriori et jamais a priori ", a-t-il dévoilé de l'arrière-boutique d'un livre salué par la critique.

Le roman, un miroir de la société

Puisant dans " Ainsi parlait Zarathoustra " de Nietzsche, Souleymane Jules Diop actualise la scène du danseur de corde : " Mbougar, vous avez fait du danger votre métier. Vous y êtes et vous avez réussi avec brio et ce n'est que le début. Ce que vous avez écrit est un chef d'œuvre.

Je suis fier de vous. Par la magie des lettres, vous vous êtes hissé à l'universel ". Une appréciation partagée avec Véronique Roger-Lacan, représentante de la France à l'Unesco. " Votre roman est beau, universel et singulier. À l'Unesco, nous devons promouvoir les valeurs de l'universalisme ", a-t-elle jugé.

Les différentes thématiques abordées par le roman du jeune sénégalais ont fait l'objet de débats. Ghazi Gherairi, l'ambassadeur de Tunisie à l'Unesco, également président du groupe des ambassadeurs francophones à l'Unesco, initiateur de la cérémonie, s'est montré sous un jour de critique littéraire en reprenant des pans entiers du roman de Mohamed M. Sarr. " N'essaie jamais de dire de quoi parle un grand livre. Un grand livre ne parle jamais de rien. Seul un livre médiocre ou banal parle de quelque chose. Le roman est un miroir de la société ", a conclu Ghazi Gherairi.

Dans une atmosphère tout en lévitation de la pensée, la fiction ne pouvait manquer. " Et l'après-Goncourt ? ", questionna sans ambages l'ambassadrice du Gabon à l'Unesco. " Ce n'est pas si différent de celui de Miss France, a d'abord plaisanté l'écrivain sénégalais sous un éclat de rires de l'assemblée conquise. En retrouvant son sérieux, Mohamed Mbougar Sarr sait que rien ne sera plus comme avant pour lui : " Il y a la conscience d'une écoute plus forte. J'aime dire n'importe quoi et j'ai conscience que je ne peux plus le faire ".