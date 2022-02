Sénégal: Pont à Péage de Foundiougne - Des usagers se plaignent des coûts élevés des tarifs

Comme avec le pont de Marsassoum, les tarifs appliqués pour la traversée du pont à péage de Foundiougne ne font pas l'unanimité. Certains usagers les trouvant très élevés.

FATICK - Cinq cent FCfa pour les motos, 2000 FCfa pour les petits véhicules dont les " 7 places ", 3000 FCfa pour les minicars et 15 000 FCfa pour les bus et camions gros porteurs. Ces prix sont indiqués sur les différents tableaux d'affichage à l'entrée du pont à péage de Foundiougne.

" La beauté du pont [et son importance pour le désenclavement de la localité] ne se discutent plus, et pour cela, nous rendons grâce à Dieu et au Président Macky Sall qui nous a permis de disposer d'un tel ouvrage ", témoigne Youssou Guèye, tenancier d'un magasin de produits cosmétiques qui a pignon sur rue en face du giratoire à la descente du pont à péage de Foundiougne. Mais, il juge les tarifs " trop élevés " surtout par rapport au pouvoir d'achat des populations et la distance (1,5 km). Cette déclaration de Youssou fait ainsi écho aux complaintes de nombreux usagers.

À en croire M. Sarr, un passager d'un véhicule " 7 places ", les transporteurs font supporter aux clients le prix du péage. " Depuis le début du péage, informe-t-il, le prix du transport entre Fatick et Foundiougne est passé de 700 FCfa à 1200 FCfa par voyageur pour une distance de moins de 25 km ". Certains voyageurs en partance pour Foundiougne se plaignent de cette subite augmentation qu'ils sont obligés de supporter au risque de ne pas effectuer le déplacement.

À l'image d'Ousseynou Waar, conducteur d'un clando qui fait la navette entre Fatick et Foundiougne, la plupart des chauffeurs que nous avons interrogés jugent les tarifs trop salés. Ce jour-là, Ousseynou Waar soutient avoir déjà dépensé 10 000 FCfa pour le péage pour deux allers retours et un aller simple ; ce qui est " trop " à ses yeux. " C'est pourquoi nous sommes obligés d'ajouter 200 FCfa par passager sur le prix entre Fatick et Foundiougne qui passe désormais de 1000 à 1200 FCfa ", se défend-t-il.

Ibou Lô, un autre chauffeur, estime qu'à ce rythme ce sont les clients qui vont subir les conséquences. " Un conducteur de " 7 places " qui a fait le plein de clients ne gagne que 8400 FCfa sur le trajet. Ensuite, il faut enlever la taxe municipale (500 FCfa), la part de la gare routière (300 FCfa) et le prix du péage (2000 FCfa), soit, au total, 2800 FCfa, sans compter le carburant ", détaille-t-il. Appuyant les propos de son collègue, Abdoul Aziz Sarr, chauffeur d'autocar, juge que ce sont les voyageurs qui vont supporter ce coût supplémentaire (le prix du péage). " Nous sommes contraints de nous réajuster parce que c'est notre gagne-pain ", dit-il.

Les horaires reprennent le détour via Kaolack

D'ailleurs, il faut noter qu'avec la période d'essai marquée par la gratuité du péage, les bus horaires de Toubacouta, Sokone et Passy empruntaient, tous les jours, cet axe Passy-Foundiougne sur le chemin de Dakar via Fatick. " Mais, depuis que le péage a commencé, ces véhicules de transport ont repris le détour par Kaolack ", informe un usager, car pour les chauffeurs, " mieux vaut augmenter du carburant et passer par Kaolack que de payer 15 000 FCfa pour le péage, soit 30 000 FCfa pour un aller-retour ", développe notre interlocuteur. À cela s'ajoute le fait que le tronçon Fatick-Foundiougne est en chantier avec beaucoup de déviations. " Du coup, on perd beaucoup de temps sur la route ", justifie-t-il. Pour les trois bus horaires qui quittent, tous les matins, Foundiougne pour Dakar, leurs propriétaires ont tout bonnement " réajusté " les prix qui passent de 2000 à 3000 FCfa par voyageur.

Ainsi, la plupart des transporteurs, surtout de véhicules " 7 places ", plaident pour la baisse du tarif du péage. Certains proposent 1000 FCfa, d'autres militent carrément pour une gratuité de la traversée. " À défaut, il faut des prix abordables qui vont nous permettre de maintenir nos tarifs de transports de marchandises, de ciment ou de béton ", argumente Abdou Khadre Diène, chauffeur de gros porteur domicilié à Foundiougne. Il fait savoir que le Regroupement des transporteurs de marchandises envisage de voir les autorités pour leur proposer des prix allant de 5000 et 7500 en lieu et place des 15 000 FCfa pour les bus et les camions.

En revanche, pour les conducteurs de motos " Jakarta ", l'ouverture du pont à péage est bénéfique à tout point de vue. En effet, ils déboursaient 1000 FCfa pour la traversée en pirogue, mais avec le pont à péage, ils ne payent que 500 FCfa, en plus du gain de temps.

En dépit de ces complaintes, il faut noter que pour une certaine catégorie de voyageurs, le pont de Foundiougne a fini de régler beaucoup de problèmes. " Avec le bac, on accusait beaucoup de retard pour la traversée ", renseigne Issa Barro, président du Syndicat des acteurs touristiques du département de Foundiougne.

Cet hôtelier qui passe régulièrement sur ce tronçon pour se rendre à Sokone révèle qu'il lui est souvent arrivé de rebrousser chemin et d'aller passer la nuit à Kaolack parce que le bac était en panne. " Malgré la cherté du péage, l'on ne peut que se réjouir de la construction de ce pont ", conclut-il, convaincu que l'infrastructure va booster ses activités touristiques. En effet, dit-il, ce pont devrait fluidifier les échanges et attirer la clientèle touristique avec le moins de risque de rater un avion à cause des pannes répétitives du bac.

Selon Adji Fatou Ndong, en service au péage, l'affluence est plutôt satisfaisante. " Nous enregistrons, en moyenne, près d'une centaine de véhicules par jours ", renseigne-t-elle.

Un Collectif pour la défense des intérêts des usagers mis en place

À Foundiougne, un Collectif des usagers du pont à péage a été mis en place. " Tout le monde a constaté que les tarifs sont élevés. C'est pourquoi nous allons demander qu'ils soient revus et alignés à ceux qui étaient pratiqués pour le bac ", explique Ibra Diogope Ndiaye, coordonnateur dudit Collectif.

Il a fait remarquer que l'usager n'a pas le choix d'emprunter une autre voie que le pont, comme c'est le cas pour les autoroutes. Le Collectif compte aussi s'intéresser aux retombées du pont pour la commune de Foundiougne et les problèmes de sécurité qui ne manqueront pas de se poser avec le désenclavement de la localité.

" Nous avons mis en place une stratégie et comptons rencontrer les autorités, les responsables des collectivités territoriales de Foundiougne, Djirnda, Soum et Mbam, le Préfet, les responsables de l'Ageroute, le Conseil départemental et la Gendarmerie. Nous allons également introduire une requête pour l'installation d'un hôtel de police à Foundiougne pour mieux prendre en charge les problèmes de sécurité qui ne vont pas manquer avec la mise en service de ce pont qui fera de la ville un point de passage régulier ", a-t-il expliqué.