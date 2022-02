Cote d'Ivoire: Femme de média et dans les médias - Pour l'émergence d'un nouvel ordre médiatique

Présentes dans toutes les strates de la société, les femmes se sont toujours montrées tout aussi compétentes, brillantes et dynamiques que les hommes. Cela dit, cette présence ne reflète la réalité démographique du pays.

C'est pourquoi, le Réseau des Femmes journalistes et des professionnelles de la communication (Refjpci) et l'Organisation des Femmes Reporters Photographes de Côte d'Ivoire (Ofrep-ci), en partenariat avec le Fonds de Développement et de Soutien de la Presse (Fsdp), ont décidé d'organiser ce 31 mars à l'Institut Polytechnique des Sciences et Techniques de la Communication la 1re édition de la journée nationale des femmes des médias et dans les médias (Jnfm).

L'information a été livrée ce 21 février à la faveur d'une conférence de presse qui s'est tenue à la Maison de la presse au Plateau.

Pour les organisateurs de l'évènement, il s'agit de créer une plateforme d'échanges et de réflexion sur une réalité, souvent occultée, à savoir : la faible représentativité des femmes dans l'espace médiatique en général, et ivoirien en particulier.

" L'idée de la Jnfm est partie de questionnements récurrents et de l'urgence de créer un cadre de rencontres et de co-réflexions sur le rôle des acteurs du monde des médias, de la communication et de la presse dans la construction d'un monde équitable, égalitaire et inclusive ", a indiqué Agnès Kraidy, présidente du Refjpci.

Pour elle, le rôle des médias dans la formation de l'opinion publique démocratique montre bien qu'elles peuvent et doivent participer à la réduction des inégalités liées aux stéréotypes basées sur le genre. " Il s'agit de repenser les pratiques journalistiques et de combattre les stéréotypes liés au genre , c'est pour cela que nous parlons de nouvel ordre médiatique ", a-t-elle insisté.

Placée sous la double présidence de Nassénébé Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et d'Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, cette première édition de la Jnfm sera meublée par une kyrielle d'activités. Notamment, une conférence inaugurale qui sera prononcée par Anne Lemaistre, représentante pays du Bureau de l'Unesco à Abidjan, une exposition photos en hommage aux pionnières des médias et de la communication, des panels présidés par les femmes en position de leadership dans les médias et la communication, la remise des prix du concours de photographie, la mise en place de l'Observatoire genre et médias (Ogm) et bien d'autres activités.

Cet évènement, premier du genre, verra la participation de plusieurs acteurs de la société civile, des médias ainsi que des élus et des décideurs publics. Et devrait permettre d'ouvrir des perspectives plus grandes aux femmes dans l'univers des médias et de la communication.