Cote d'Ivoire: Police nationale - Kouyaté Youssouf en tournée dans des directions sous tutelle

Le directeur général de la police nationale a effectué, récemment, une tournée dans trois directions centrales de la police nationale.

Le directeur général de la police nationale, Kouyaté Youssouf, a rendu une visite de courtoisie à trois directions centrales de la police nationale. Il s'est agi de la Direction de la police économique et financière (Dpef), de la Direction de la police criminelle (Dpc) et de la Direction de la police des stupéfiants et des drogues (Dpsd).

Cette visite du directeur général de la police nationale s'inscrit dans le cadre de sa série de visites effectuées dans les services de police. Cette rencontre d'échange et de réflexion avec le personnel de ces différents services vise une dynamisation des stratégies sécuritaires.

Dans le cadre de cette tournée, l'Administrateur général de police était accompagné d'une forte délégation composée, notamment de l'Inspecteur général des services de police, l'Inspecteur général de police Dibi Koffi Bruno ; du Directeur général adjoint chargé de la police judiciaire (Dga/Pj), le contrôleur général de police Timité Namory ; son chef de cabinet, le Commissaire principal de police Daouda Koné et de plusieurs membres du cabinet.

S'adressant au personnel desdits services, le directeur général de la police nationale, Kouyaté Youssouf, a félicité les promus de l'année 2022 et exprimé sa reconnaissance au Chef de l'Etat et au ministre de tutelle. Avant de souhaiter ses vœux de nouvel an à l'ensemble du personnel, la compassion à l'endroit des policiers blessés en service commandé et de présenter ses condoléances aux familles de ceux décédés.

Le chef de police a aussi invité les personnels à faire preuve d'engagement et de professionnalisme dans la conduite des enquêtes, sensibilisé les personnels à faire preuve d'intégrité et de respect des règles de la police nationale, invité le Dga/Pj et les différents chefs de services au renforcement de l'encadrement des collaborateurs. Pour plus d'efficacité, le Dg de la police a exhorté les différents chefs à renforcer la collaboration avec le centre de traitement des informations policières dans le cadre de la mise en œuvre du programme Sipao.

Aussi a-t-il invité les différents chefs au renforcement de la collaboration avec les autres unités d'enquête et à s'approprier le projet de protocole de collaboration entre la Direction de la police judiciaire et l'Uct.

Quant à l'inspecteur général de police, il s'est réjoui des résultats produits avant de prodiguer de sages conseils. Par ailleurs, l'insuffisance de personnel, la dotation de la Dpc en outil d'investigation et en armement, le manque de matériel roulant et la création d'une sous-direction de lutte contre le blanchiment et la corruption, ont été également au menu.