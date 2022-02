Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - Une convention signée pour l'insertion durable des apprenants

Favoriser l'insertion professionnelle durable des diplômés issus des établissements techniques et professionnels, offrir des stages d'immersion en entreprise aux apprenants, tels sont des objectifs de la convention qui a été signée, le mardi le 22 février 2022, en zone 3, entre le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle (Cidfor) et Eviosys. Il s'agit également à travers ce partenariat de permettre aux apprenants de faire davantage de pratique via des " chantiers-écoles ".

Des travaux sous la conduite des enseignants et la supervision des inspecteurs pédagogiques. Cette approche cadre avec la reforme de système de formation technique et professionnelle qui est de rapprocher le milieu de la formation du milieu productif.

Mohamed Dao, directeur général d'Eviosys, signataire de la convention, se réjoui de participer au développement de l'enseignement technique. Il a exhorté les apprenants à donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'être performants et d'avoir accès à l'emploi dans un monde compétitif. Il a encouragé par exemple ceux qui se forment en mécanique ou en électromécanique à être parmi les meilleurs. Car ces derniers peuvent obtenir des offres d'emploi.

Dans le cadre du renforcement des capacités, il est en phase avec le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle qui a décidé d'apporter sa contribution par la mise en œuvre du " programme immersion en entreprise des acteurs de la formation technique et professionnelle ". Et ce, avec l'appui de la Confédération générale des entreprises de Côte d'ivoire, l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'ivoire et la Chambre de commerce et d'industrie de Cote d'ivoire.

Selon Brigitte Agnissan, la directrice du Cidfor, l'immersion en entreprise permet d'actualiser les connaissances techniques et technologiques des enseignants pour améliorer la qualité de la formation au profit des apprenants et de produire des ouvrages didactiques plus adaptés. Pour ce faire, 335 enseignants et inspecteurs de dix filières ont déjà bénéficié des stages.

Le Cidfor continuera de multiplier ses efforts afin que les formés soient plus compétitifs en milieu professionnel. Brigitte Agnissan a précisé qu'avant cette convention, ce partenaire technique spécialisée dans l'emballage mécanique a permis à 16 enseignants de bénéficier d'un stage et à recevoir du matériel informatique remis au centre d'électronique et d'informatique appliquée.

Les efforts de la Cidfor depuis de longues années ont été salués par le professeur Edmée Mansilla, conseiller technique au ministère de l'Enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage au travers de ce partenariat public-privé. Elle souhaite que d'autres entreprises empruntent cette voie. Surtout que le ministère accorde une place de choix au développement du capital humain.