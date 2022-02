Cote d'Ivoire: Forum des affaires UE-Afrique 2022 - Les intervenants appellent à une coopération plus stratégique entre l'Europe et l'Afrique

Le 7e Forum des affaires Ue-Afrique (Eabf22) s'est tenu cette année, du 14 au 18 février, en ligne et du 16 au 17 février, au Square, à Bruxelles sous un format hybride.

Co-organisé par la Commission européenne, la Commission de l'Union africaine, ainsi que des organisations professionnelles européennes et africaines, cet événement a été, selon la Bad, un moment d'échange entre des chefs d'entreprises et des décideurs africains et européens.

A cette occasion, les panélistes ont appelé à une coopération plus stratégique entre l'Europe et l'Afrique pour remédier aux déséquilibres commerciaux et économiques entre les deux continents.

La Banque africaine de développement (Bad) prévoit à cet effet stimuler les initiatives d'intégration régionale avec 2 milliards de dollars en 2022 et 2023.

Plusieurs intervenants lors de la session sur l'intégration des chaînes de valeur de l'Ue et de l'Afrique ont fait valoir que l'Afrique doit intensifier les chaînes de valeur, en particulier à la suite de la dévastation causée par le Covid-19. Des statistiques récentes montrent, selon eux, que la participation de l'Afrique aux chaînes de valeur mondiales reste faible (3 %).

Albert Muchanga, commissaire chargé du commerce et de l'industrie à la Commission de l'Union africaine, a déclaré que l'Afrique peut améliorer sa participation dans la chaîne de valeur mondiale avec l'aide d'un partenariat solide comme l'Ue dans une formule gagnant-gagnant.

" Plutôt que de compter uniquement sur l'exportation de matières premières, l'intégration des chaînes de valeur Ue-Afrique devrait viser à transformer les marchandises en Afrique. C'est là que des emplois sont créés et la pauvreté réduite ", a-t-il souligné.