Madagascar: Intempéries - Le système des Nations Unies solidaire avec la population malgache

Le système des Nations Unies (SNU), à travers ses agences, a toujours été et demeure aux côtés du gouvernement et de la population malgache.

Il travaille en étroite collaboration avec le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) pour faire face aux divers aléas climatiques. Ce fut encore le cas pour le cyclone Batsirai qui vient de frapper le pays.

Les actions dans ce sens portent sur la préparation aux catastrophes, la constitution de stock d'urgences, les réponses ainsi que l'organisation et l'assistance aux déplacements des sinistrés. " La reconstruction est très importante. Il nous faudra nous déployer sur le terrain pour répondre, appliquer les plans d'évacuation et activer les stocks qui ont été pré-positionnés. En outre, je les remercie pour les évaluations afin qu'on puisse avoir rapidement une idée de l'état et des étendues des dégâts ", selon le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Ladislas Adrien Rakotondrazaka. Des services divers dont des sensibilisations pour les secteurs eau/hygiène /assainissement, protection, nutrition et des prestations de services cliniques pour le secteur santé ainsi que des appuis à la coordination et à la communication sont également offerts.

Avant que le cyclone ne frappe, des vivres ont été pré-positionnés à Manakara et Toamasina. 10 000 repas chauds ont été distribués dans les sites d'hébergement de Manakara grâce aux initiatives du Programme alimentaire mondial (PAM). OCHA s'est également pré-déployé à Mananjary. Ce pré-déploiement a permis de constater la sévérité des dégâts et d'activer immédiatement l'évaluation rapide par survol de tous les districts dans les trois régions du Sud-Est et l'évaluation rapide multisectorielle à travers la mobilisation des moyens aériens financés par le fonds d'urgence de l'OCHA d'un montant de 100 000 dollars activé pour donner suite à la requête du coordonnateur résident. Ces évaluations ont été conduites sous le lead du BNGRC avec la participation des agences des Nations Unies, des ONG, des ministères et de la Croix-Rouge. Les résultats de ces évaluations ont permis d'activer le fonds CERF d'un montant de 2,5 millions de dollars pour contribuer aux réponses immédiates.