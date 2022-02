Madagascar: Dimitry Caloin rejoint Fosa Juniors FC

L'équipe de Mahajanga s'internationalise. Dimitry Caloin signe chez Fosa Juniors FC. C'était l'annonce du club sur sa page Facebook, hier. " Majunga en rêvait, Fosa l'a fait !

Viser de meilleurs résultats à travers un projet ambitieux, pensé, structuré ; et faire progresser le club par petites touches en travaillant encore, toujours et sans cesse, ça c'est Fosa et la venue de Dimitri s'inscrit dans cette philosophie ", a annoncé Stéphane Boisseau. Après Arohasina Andriamirado dit Dax qui a évolué en Afrique du Sud et à La Réunion, l'ancien joueur du Fosa Juniors FC revient à son ancien club. Dimitry Caloin, le joueur âgé de 32 ans, a évolué dans un club moldave.

Le milieu défensif a été appelé pour la dernière fois au sein des Barea au mois de septembre 2021 lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. L'international malgache est déjà passé par FC Angoulême, FC Limoges, au FC Fleury 91 et à Les Herbiers. Considéré comme l'un des chouchous de l'ancien coach des Barea, Nicolas Dupuis, Dimitry faisait partie des joueurs ayant disputé la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019, en Egypte. Le Franco-malgache originaire de La Réunion est attendu dans les mois à venir.

" Je suis content de vous annoncer que je rejoins le club des Fosa Juniors FC pour les prochains mois. En espérant faire de grandes choses ensemble, on se retrouve vite du côté de Majunga ", a-t-il posté sur sa page officielle. Selon les informations recueillies auprès du Fosa Juniors FC, le contrat de Dimitry dure un an et son prolongement dépendra de sa performance et de l'adaptation de sa famille au pays. L'accord entre le club et le joueur a déjà été trouvé en novembre 2021 mais la recrudescence de la pandémie de Covid-19 a retardé l'arrivée du joueur. Lors de la 9e journée du championnat de football Pro League, Fosa Juniors FC reste en tête du classement.