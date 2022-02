Madagascar: Danse sportive - Duo latine virtuel - Un tremplin pour le sommet national

Les férus de danse sportive affûtent leurs armes à un mois et demi du championnat de Madagascar. Afin de raviver les performances des danseurs, la Fédération malgache de danse sportive et danse de salon (FMDSS) a organisé un concours en ligne dénommé " Duo latine virtuel ".

Ce sera également une occasion pour les anciens et les 13 nouveaux juges de se recycler avant ce rendez-vous phare. Cela concerne tous les niveaux que ce soit pro, amateur junior ou encore amateur adulte ou jeune. La participation est simple. Il suffit pour les compétiteurs de filmer une séquence vidéo de 1min30 exposant leur talent en duo, à envoyer ensuite à la page Facebook " Fédération danses sportives et danses de salon ". Ils peuvent choisir entre le cha cha et la rumba. La réception des vidéos clôturera ce jour.

Toutes les vidéos seront visibles sur les réseaux sociaux ce dimanche à 15h, heure à laquelle les juges procèderont également au visionnage et à leur examen. Il y aura encore une grande finale pour chaque catégorie. Pour rappel, le sommet national se déroulera les 16 et 17 avril au Palais des Sports Mahamasina. Une compétition qui sera ouverte à tous les licenciés et ligues ayant terminé ou pas leur championnat régional, ainsi qu'un passage de niveau pour les séries F, E, D et C.