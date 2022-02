Sénégal: Inaugurant le Stade Abdoulaye Wade - Macky Sall entend poursuivre la réhabilitation des infrastructures sportives

Le président de la république a inauguré ce mardi 22 février 2022, le Stade de Diamniadio baptisé Me Abdoulaye Wade. A cette occasion, Macky Sall a réitéré son ambition de poursuivre la réhabilitation des infrastructures sportives dans l'ensemble du pays.

. " En plus de ce joyau, Dakar Arena et l'Arène nationale de lutte, nous avons en cours le programme de réhabilitation de la Piscine olympique de Dakar, des Stades Léopold Sédar Senghor, Demba Diop, Iba Mar Diop, le stade de Diourbel, le stade de Kaolack et le stade de Ziguinchor ", a déclaré le chef de l'Etat. Il a souligné que cette infrastructure est une invite à poursuivre le chemin vers l'excellence.

Il a expliqué avoir donné le nom du Stade à son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade, en hommage à son parcours multidimensionnel, d'intellectuel, de panafricaniste, d'homme politique et d'ancien président.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de ses homologues de Gambie (Adama Barrow), de Guinée Bissau (Umaru Sissoko Embalo), de la Turquie (Reccep Tayyip Erdogan), du Liberia (Georges Weah), du Rwanda (Paul Kagamé) en plus des présidents de la Caf (Motsepe) et de la Fifa (Infantino). Il y avait également l'ex entraineur d'Arsenal, le Français Arsène Wenger.

Présent à la cérémonie, le président de la Fifa, Gianni Infantino soutient que ce stade est digne d'une pelouse de Coupe du monde.

"C'est la première fois qu'on est dans ce stade. Ça ne sera certainement pas la dernière. On va y organiser les plus beaux tournois. C'est un stade digne d'une pelouse de Coupe du monde ", a déclaré le président de la Fifa. Selon lui, c'est un véritable bijou, un des plus beaux stades que j'ai vus, pas seulement en Afrique, mais au monde entier.