Maroc: Entretiens maroco-émiratis sur les moyens de renforcer les relations parlementaires

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s'est entretenu, mardi à Rabat, avec l'ambassadeur de l'Etat des Émirats Arabes Unis au Maroc, Al-Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri, des moyens de renforcer les relations parlementaires aux niveaux bilatéral et multilatéral.

Au cours de cette rencontre, le diplomate émirati a félicité M. Talbi El Alami pour son élection à la présidence de la Chambre des représentants, saluant les relations historiques profondes et fraternelles et qui ne cessent de se renforcer unissant les dirigeants des deux pays ainsi que les deux peuples frères, indique un communiqué de la Première Chambre.

Il a aussi remercié le Royaume du Maroc pour son appui indéfectible aux Émirats Arabes Unis et pour les positions nobles de Rabat.

Le diplomate a également exprimé son appréciation et son appui pour toutes les initiatives visant à renforcer les relations parlementaires bilatérales à travers le partage des expériences et expertises sur les questions d'intérêt commun, notant que les relations parlementaires entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis ont une profondeur historique et sont distinguées et que son pays aspire à les renforcer aux niveaux bilatéral et multilatéral et dans les divers fora à travers l'échange des visites, les groupes d'amitié et la coordination continue, ajoute la même source.

Pour sa part, M. Talbi El Alami a salué la profondeur des liens historiques et culturels entre le Royaume du Maroc et les Émirats Arabes Unis, ainsi que les solides relations fraternelles unissant les dirigeants des deux pays, réitérant les positions de Rabat soutenant les Émirats Arabes Unis et toutes les mesures prises pour défendre les territoires de ce pays et garantir la quiétude de ses citoyens.

Dans le domaine parlementaire, M. Talbi El Alami a rappelé les acquis et le dynamisme que connaît la Chambre des représentants, qui occupe une place privilégiée au niveau national et dans de nombreuses instances et organisations parlementaires continentales, régionales et internationales.

Il a souligné que la Chambre des représentants entretient de bonnes relations avec son homologue aux Émirats Arabes Unis, notant que cette institution législative est disposée à partager ses expériences et ses expertises pour renforcer davantage ces liens parlementaires.