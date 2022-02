Maroc: La MAP scelle un partenariat de formation et d'échange d'expériences avec l'UIR

Rabat — L'Agence Marocaine de Presse (MAP) a scellé avec l'Université internationale de Rabat (UIR) un partenariat en matière de formation initiale et continue, d'échange d'expériences, de partage de bonne pratique et de documentation.

Une convention cadre relative à ce partenariat a été signée, mardi au siège de l'UIR, par le Directeur général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi et le Président de l'UIR, M. Noureddine Mouaddib.

Les deux institutions s'engagent en vertu de ce partenariat à développer et renforcer leur coopération, collaborer en matière de formation initiale, d'accueil de stagiaires, des conférences et manifestations scientifiques et de formation continue.

Il s'agit également pour l'UIR d'une coopération en matière de recherche, de développement et d'innovation, à travers la mobilisation de sa Chaire Unesco, "Chaire UNESCO d'éducation aux médias et à l'information et d'humanisme numérique", de ses structures de recherches et de ses réseaux partenaires.

"Aujourd'hui est un jour important pour la MAP et pour l'UIR, avec la signature de cette convention qui va permettre pour la première fois de rapprocher l'Agence marocaine de presse de l'Université, sur des actions concrètes notamment de formation initiale, de formation continue, de recherches et d'enseignement sur des axes précis", a souligné M. Hachimi Idrissi dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP.

Le DG de la MAP a qualifié cette convention de "modèle" en matière de coopération visant à sortir le secteur des médias marocains d'"un autisme que s'est imposé lui même".

M. Hachimi a, dans son allocution, mis en avant la stratégie de la MAP, en tant que pôle public d'information, développant une palette de produits en parfaite harmonie avec l'évolution du paysage et du secteur médiatique.

La création d'espaces de réflexions pour se projeter dans l'avenir des médias est nécessaire afin de fédérer, dans une démarche collective et imaginer les médias de demain, leur fonctionnement, leur modèle économique et comment former leurs acteurs, a-t-il souligné.

S'agissant de l'importance de la formation dans la persistance du journalisme, M. Hachimi Idrissi a affirmé que devant les mutations technologiques mondiales, le journalisme reste un des métiers nécessaires. "Avec la perte de l'exclusivité de la parole informante, due à l'émergence des réseaux sociaux, il est inéluctable de renforcer des compétences distinctives ajoutées à un background de connaissances", a-t-il insisté.

Sur son ouverture sur le continent africain et en matière de coopération régionale, le DG de la MAP a expliqué que la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) regroupe actuellement une vingtaine d'agences de presse africaines et constitue une plateforme professionnelle pour promouvoir l'échange d'expériences, d'informations et de produits multimédia.

Cette convention cadre de partenariat touche en plus du côté national, celui africain, par le biais de la FAAPA, en vue de développer un réseau de journalistes africains formés dans le même cadre et créer un networking et une culture commune, a indiqué pour sa part M. Mouaddib.

Saluant la réactivité singulière de la MAP pour la signature de cette convention, M. Mouaddib a considéré que le secteur des médias est parmi les domaines les plus concernés par une rupture et une mutation technologique, relevant que l'Université est disposée par ce partenariat à assoir une réflexion à froid avec la MAP, pour tenir des plateformes de réflexions structurées.

L'UIR est la première Université marocaine qui a été créée dans le cadre d'un partenariat avec l'Etat marocain dans le domaine de l'enseignement supérieur. Ce partenariat lui permet d'œuvrer à la concrétisation de ses objectifs d'excellence, de formation, de recherche et de participation au développement socio-économique du Royaume et du continent africain.