Cote d'Ivoire: Journée internationale des droits de la femme 2022/ Kandia Camara

La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, a procédé, mardi 22 février au lancement de la Journée internationale des droits de la femme édition 2022.

Loin d'être une fête d'insouciance et encore moins un jour de réjouissance carnavalesque et disproportionnée, la journée du 8 mars est avant tout un jour de bilan à mi-parcours ", a déclaré la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara.

C'était hier, à Cocody, lors de la cérémonie de lancement de la Journée internationale des droits de la femme édition 2022. Pour la ministre d'État, la condition de la femme ivoirienne doit continuer d'évoluer dans le bon sens pour une société égalitaire et épanouie. Et d'ajouter que le thème choisi pour cette année est pertinent, car c'est l'occasion de s'interroger sans complaisance sur les notions non seulement d'égalité, mais aussi d'équité et de discrimination positive. A l'en croire, plancher sur "L'égalité de chance aujourd'hui pour un avenir durable en Côte d'Ivoire", c'est mettre la question de la condition féminine au cœur des grandes interrogations qui forgent le devenir d'une nation. C'est pourquoi Kandia Camara, qui représentait la Grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, marraine de cette cérémonie, a rappelé les efforts faits par le Président de République, Alassane Ouattara, qui honorent la femme ivoirienne. Notamment la signature du décret n°2021-481 du 03 novembre 2021 qui consacre l'instauration d'un Ordre du mérite de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.

"Ce nouvel Ordre parmi les différentes distinctions vient démontrer, si besoin en était encore, que la promotion de la femme a du prix aux yeux du gouvernement. La population féminine, dans toutes ses composantes, saisira encore cette échéance importante du 08 mars pour rendre hommage aux plus méritantes parmi ses filles, ses sœurs et ses mères, avec en première position la Première dame Dominique Ouattara ", a-t-elle informé. Non sans rappeler que des fonds spéciaux, revus à la hausse, chaque année, à hauteur de centaines de milliards de francs, sont mis à la disposition de l'entrepreneuriat féminin, notamment dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (Fafci) piloté par la Première dame.

Quant à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, elle s'est félicitée de ce que la Jif 2022 fera un clin d'œil aux jeunes femmes leaders. Ajoutant que des acteurs du monde agricole et de l'agro-industrie, qui développent des projets et initiatives solidaires dans lesquels les femmes rurales sont la cible et les bénéficiaires, prendront également part à ces célébrations. " La Jif 2022 est celle des 10 communes d'Abidjan. Que tu sois femme de ménage, paysanne, coiffeuse, artisane, chauffeur, étudiante, enseignante, personnel de santé, professionnelle des médias, agent de force de sécurité, parlementaire ou magistrate, cette célébration est la tienne. Ne la manquons surtout pas ! ", a-t-elle exhorté les femmes.

La ministre a été élevée, au cours de cette cérémonie, au grade de commandeur dans l'Ordre du mérite de la Femme, de la Famille et de l'Enfant par la Grande chancelière représentée par la ministre d'État Kandia Camara.